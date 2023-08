El pánico que vivió María Becerra en un hotel en Los Ángeles: "Pensé que terminaba en..."

Becerra indicó que tuvo que hacerse de valor para poder enfrentar esa situación y trató de ingeniárselas para escapar de ahí: "¿Cómo es posible este suceso? ¿Cómo hago para salir de acá sin que me pique, sin terminar en el hospital porque alguna me picó la tráquea o algo así?”.

image.png

“Cuando reacciono, pienso cómo salir de ahí, porque nos teníamos que ir a otro aeropuerto, y cómo hacerlo sin que me piquen, sin terminar en el hospital. Teníamos que salir a las 7 de la mañana, teníamos las valijas, todo preparado para abrir los ojos y bajarlas. Pero eran las 5 y lo iba a tener que hacer dos horas antes, porque de ahí me tenía que ir porque estaban meta entrar y entrar y no sé por dónde, porque yo tenía todo cerrado porque soy una psycho de los bichos, veo una polilla y ya me da miedo”, siguió.

La cantante tomó fuerzas y se retiró rápidamente del lugar. "Agarro mis cosas, la valija y tengo un momento de reflexión interna y me dije ‘María, el mundo es para los valientes, mirá hasta dónde llegaste, loquita’. Así que me puse de todo, me puse un jean, una boina, una campera con capucha y pensaba que hubiera menos lugares para picar. Tuve que tener valor y pasar ese pasillo de la muerte con dos lámparas y 50 abejas en cada uno”, detalló.

Finalmente, Becerra precisó que logró irse y llegar al Aeropuerto, sana y salva. "Pensé que me iban a matar, que iba a terminar en el hospital, pero las abejas estaba haciendo la suya, estaban alrededor de la luz y no jodían, y así me vine hasta el aeropuerto”, concluyó.

María Becerra y J Rei, vacaciones románticas y un sorpresivo anuncio

Hace un mes, María Becerra y J Rei dieron un importantísimo paso en su relación: se comprometieron. La pareja, que hace un año blanqueó su vínculo, confirmaron la gran noticia a través de las redes sociales.

“Me dijo que sí J Rei, comprometidos. Te amo tanto mi amor. Me estalla el corazón de felicidad. No paro de llorar dios. Qué afortunada que soy de haberte encontrado”, escribió la cantante en sus historias de Instagram sobre una foto en la que muestran sus manos con los anillos.

MARIA BECERRA COMPROMISO.jpg

En un video que publicó J Rei en el que también muestran sus alianzas, él afirmó: "La vida se trata de tomar buenas decisiones, y nuestro amor es la mejor que alguna vez tomé... no hace falta escribir mucho, solo mirarnos a los ojos, sentirnos y amarnos de la forma más pura. Te amo sin medidas y te quiero abrazar todos los días, María Becerra".

Todo ocurrió en Grecia, donde los tortolitos disfrutaron de unas románticas y exclusivas vacaciones. A través de sus redes, mostraron las distintas actividades que hicieron en la isla Santorini.

Embed

Embed