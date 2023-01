El papá de Camila Homs reveló una fuerte interna en la familia desde que reconoció a Chiara Camila Pereyra

A varios meses de este episodio, Horacio Homs contó en Socios del espectáculo cómo es hoy en día su relación con la joven: “Yo me presenté espontáneamente, hicimos el ADN y ahora estamos esperando el tema del apellido”.

“La realidad es que como yo vivo en Mendoza y ella en Quilmes, no hay un vínculo muy cercano todavía. Hablamos por teléfono, la llamo o me llama permanentemente, pero no hay tanta cercanía porque estamos a la distancia”, indicó.

Y señaló: “Tengo que cumplir con mis tareas laborales y no tengo tiempo para estar más con ella, pero todo llega”.

Consultado por la relación con Camila y el resto de la familia, Horacio Homs reveló: “Y, hay algunos problemas de celos y un montón de otras cositas pero no quiero forzar nada. No tengo dudas de que todo se va a ir dando solo”.

Camila Homs

El papá de Camila Homs aclaró todo sobre los furiosos audios que le mandó a Rodrigo de Paul

Durante los primeros días de este 2023 se filtraron unos explosivos audios de Horacio Homs dirigidos a su ex yerno Rodrigo de Paul, al tiempo que trascendían también furiosos los mensajes que Camila Homs le había enviado al padre de sus hijos, al conocerse que el futbolista había denunciado a la modelo por hostigamiento y amenazas.

Pasados unos días, y con los ánimos más calmos, el papá de Camila Homs decidió salir a aclarar la situación. En diálogo con Socios del espectáculo (El Trece), Horacio aseguró: "Esos audios se filtraron por otra parte, que no es la mía. Yo estoy tranquilo porque dice que tengo denuncias por amenazas, si escuchas los audios no hay ninguna amenaza".

Así como también aclaró: "Simplemente lo único que yo dije que ya lo vas a conocer a Horacio Homs, pero por lo que puedo llegar a hablar de las cosas que sé”.

Además, el ex suegro de Rodrigo de Paul minimizó sus dichos afirmando que “En ese momento yo estaba muy ofuscado o muy caliente por cosas que venían sucediendo en contra de Camila. Me llamó en ese momento llorando que sino pasaba tal cosa, iban a hablar de una causa mía que ya estamos absueltos, gracias a Dios y ya pasó”, remarcó.

Y cuando el notero le consultó sobre su acusación de haberle robado tanto a él como a su hija, Horacio Homs se limitó a declarar: “Los caballeros no tenemos memoria, fue un audio que yo le mandé a él, él sabe de qué estoy hablando y realmente no quiero hablar más”, deslizó.

En tanto, Homs aseguró sentirse dolido por la situación al advertir: "Yo le dije unas barbaridades que no debí decírselas pero bueno, son calenturas del momento”. Y concluyó tratando de entender a De Paul: "Tiene tres millones de quilombos este chico también... Creo que está desacertado en varias cosas y hay que entenderlo. No creo que esté pasando por su mejor momento, calculo yo”.