El particular posteo de Santiago Korovsky para anunciar su romance con Celeste Cid

“Feliz cumple”, escribió el protagonista de División Palermo en una historia de Instagram en la que subió una foto de la actriz rodeada de plantas.

Además, compartió una imagen de sus sombras abrazadas y superpuso la tapa de un libro ficticio titulado “El segundo robo del siglo”, bromeando sobre su relación.

Al ver esa publicación, Celeste Cid también se sumó a la humorada e hizo mención a una película: “Señor y señora Smith”.

El calvario que vive Celeste Cid hace más de 20 años con un fan: "Me genera miedo"

Celeste Cid abrió su corazón este lunes y compartió con sus seguidores el calvario que vive desde hace más de 20 años debido al acoso de un fanático.

"Esto es un botón antipánico", escribió la actriz sobre una foto que compartió en su primera historia de Instagram. Instantes después, expresó en otra: “Cuando tenía 15 años empecé a recibir regalos de una persona en mi lugar de trabajo: cajas con fotos mías recortadas de revistas junto a decenas de preservativos usados, y cartas, muchas cartas”.

“El tiempo pasó y las redes sociales volvieron a traer a esta persona, quien no sólo no paraba de escribirme a mí por cuanta vía encontrara, sino que además lo hacía con mi familia, mis amigxs, conocidos y compañerxs de trabajo”, siguió.

“Ante los bloqueos a los que tuvimos que recurrir -a las reiteradas cuentas que esta persona seguía abriendo- empezó a cambiar el volumen y cada vez fueron más fuertes el hostigamiento y las amenazas”, contó.

En otra historia de su red social, afirmó: "Este es el segundo botón Antipánico que tengo, debido a que esta persona se presentó en la Feria del Libro de Uruguay (donde estuve hace casi 2 meses), y al estar fuera de Argentina (en donde tiene una perimetral y no puede acercarse) tuvo la lucidez de si hacerlo allí, donde la perimetral no tiene alcance”.

“Por suerte la policía pudo reconocerlo y frenarlo antes de que llegue a la sala donde me encontraba presentando mi libro”, continuó. "Estamos a la espera de que un juez vea la gravedad del comportamiento sistémico que esta persona mantiene por más de 20 años. Hoy, ya me genera miedo. No puedo desoír sus amenazas”, sostuvo.