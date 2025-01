Qué profesión eligió André Horvilleur, el hijo de Celeste Cid y Emmanuel

André Horvilleur nació el 2 de septiembre del 2004 en el Sanatorio de la Trinidad ubicado en el barrio porteño de Palermo, pocos meses despúes del auge de la novela Resistiré en la que Celeste era la flamante protagonista. Al poco tiempo de su nacimiento, sus famosos papás se separaron.

Respecto a la actualidad del joven, confiesa que heredó la pasión por la música de su padre y también le gusta mucho la moda, por lo que ha participado en diversas campañas de ropa.

André está estudiando una carrera universitaria y lleva una vida alejada del mundo del espectáculo. Aunque sus padres no revelaron detalles específicos sobre su carrera, los mensajes de Celeste y Emmanuel dejan entrever que el joven está enfocado en su educación y crecimiento personal.

Según le reveló su padre hace un tiempo a la revista Gente, André sueña con ser director de cine. "Él siempre está en contacto con la música, pero no la hace. Le encanta escuchar, compartimos canciones todo el tiempo y tiene un criterio buenísimo. Ahora arrancó la facultad y está estudiando cine", indicó.

André Horvilleur

La separación de Celeste Cid y Emmanuel Horvilleur

El intérprete de Illya Kuryaki and The Valderramas y la ex Verano del 98comenzaron a salir en 2003, durante el boom de la actriz en la tira Resistiré,donde compartía elenco con Pablo Echarri.

Luego de que Celeste quedara embarazada y tuvieran a su hijo André, la pareja decidió ponerle un punto final a su relación que duró apenas un año.

Actualmente mantienen una excelente relación y son muy compinches de su hijo. Es más, en 2020 circularon en redes algunas fotos que mostraban al músico pasando a buscar por el aeropuerto de Ezeiza a su ex pareja y a sus hijos, entre ellos, el más pequeño, fruto de la relación que tuvo con Michel Noher.