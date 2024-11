El particular recibimiento que le hizo Yuyito González a Javier Milei en su programa

Con el tema de fondo Me gusta todo de ti de Noche de Brujas, Yuyito González se mostró muy feliz de tener a su pareja en su ciclo y recibió al presidente a cantando y casi al borde de las lágrimas.

“¡Bienvenido, mi amor! ¡Hermoso, mi amor!”, dijo la conductora mientras tomaba la mano de su pareja. Y el presidente le manifestó: “Te cumplí la palabra, te dije que iba a volver como presidente”.

“Me cumpliste la palabra, y así sos”, le respondió Yuyito muy emocionada. Y agregó: “Ay, que emoción, que emoción, mi amor. Un año después”.

Luego, en el comienzo de la entrevista, el presidente hizo un análisis de cómo encontró la situación económica de la Argentina al asumir su Gobierno y las dificultades.

"Hubiéramos tenido pobres en niveles del 95 por ciento y el Banco Central en quiebra, peor de lo que fue la hiperinflación", dijo Milei.

yuyito gonzalez javier milei.jpg

El comentario sin filtro de Yuyito González sobre su relación con Javier Milei que desató la polémica

Ansiosa por la visita que Javier Milei hará a su programa este lunes con motivo de cumplirse un año de la entrevista que los reunió y los flechó, Amalia Yuyito González se metió en una polémica al hablar de su relación con el presidente argentino.

Lo cierto es que la conductora de Empezar el día, Ciudad Magazine, se refirió al look que usará el lunes para recibir a su novio en el programa que sabía podría generar controversia, sobre todo en el colectivo feminista, y así fue.

"Divina, divina porque esa foto va a dar la vuelta al mundo por él. Soy la novia del presidente, tengo que estar impecable. Lo tengo que hacer quedar bien. Yo justo ayer lo hablaba con mi hijo Stéfano y él coincide en quea los hombres les gusta que las mujeres que están al lado de ellos los hagan quedar bien", confió Yuyito de entrada.

Al tiempo que agregó, consciente de que sus palabras podrían generar revuelo: “Al hombre no le gusta que su mujer lo haga quedar mal. No es que ellos estén al tanto de la moda, pero sí se fijan en sentirse cómodos con la mujer que tienen al lado. Ahora me van a matar las feministas pero, para el hombre, la mujer es un poco como la proyección de la imagen de él. Me van a salir a matar mal, pero no me importa”.

Feliz por su presente y despreocupada por el qué dirán, Yuyito González concluyó segura de sí misma: “No me interesa nada porque yo lo siento así y sé que es así, porque tengo la suficiente experiencia para decirlo. Es una proyección y entonces hay que fijarse en los detalles. Que el hombre se sienta cómodo con su mujer. Esto si se van a mostrar (ante otra gente), sino mandate con todo, ahí tirás la chancleta. Pero, si te van a ver, hay que hacer que tu señor se sienta cómodo”.