El comentario sin filtro de Yuyito González sobre su relación con Javier Milei que desató la polémica

"Divina, divina porque esa foto va a dar la vuelta al mundo por él. Soy la novia del presidente, tengo que estar impecable. Lo tengo que hacer quedar bien. Yo justo ayer lo hablaba con mi hijo Stéfano y él coincide en que a los hombres les gusta que las mujeres que están al lado de ellos los hagan quedar bien", confió Yuyito de entrada.

Embed

Al tiempo que agregó, consciente de que sus palabras podrían generar revuelo: “Al hombre no le gusta que su mujer lo haga quedar mal. No es que ellos estén al tanto de la moda, pero sí se fijan en sentirse cómodos con la mujer que tienen al lado. Ahora me van a matar las feministas pero, para el hombre, la mujer es un poco como la proyección de la imagen de él. Me van a salir a matar mal, pero no me importa”.

Feliz por su presente y despreocupada por el qué dirán, Yuyito González concluyó segura de sí misma: “No me interesa nada porque yo lo siento así y sé que es así, porque tengo la suficiente experiencia para decirlo. Es una proyección y entonces hay que fijarse en los detalles. Que el hombre se sienta cómodo con su mujer. Esto si se van a mostrar (ante otra gente), sino mandate con todo, ahí tirás la chancleta. Pero, si te van a ver, hay que hacer que tu señor se sienta cómodo”.

Yuyito González y Javier Milei 1.jpg

Yuyito González visitó el Cantando 2024 y contó intimidades de su relación con Javier Milei

Hace un par de viernes la conductora y actual primera dama, Yuyito González, estuvo en el Cantando 2024 (América) para acompañar a su hija Brenda Di Aloy, que se encuentra como participante del certamen.

Luego de una gran entrada, Yuyito conversó con la conductora Flor Peña, y no tardó en salir el tema de su relación con el presidente Javier Milei.

“Vengo porque, lógicamente, dice que es la hija abandonada…ya me clavó una daga con eso”, confesó en primer lugar, ya que su hija aseguró que casi no la ve desde que está en pareja.

Embed

Como si eso fuera poco, Yuyito también retrucó con que el motivo fue la mudanza de Brenda de la casa y deslizó: “El noviazgo me ayudó a no tener a Brenda. Yo vivo en mi casa, mi departamento, y voy mucho a la casa de mi novio”.

En cuanto a la intimidad, se supo que la primera dama llama a Javier como “cielo” o “amor”, pero antes de seguir hablando, sentenció: “No puedo contar muchas intimidades porque son secretos de estado”.

“Estar enamorada te cambia la vida, más a mí que hacia muchos años que no me enamoraba. No había conocido a nadie que impactara como para generar una relación", reveló.

Yuyito González Cantando 2024

Finalmente, ante esto, Brenda acotó: “Es la primera persona que presenta formalmente en el hogar”. “Yo mientras mi mamá esté enamorada, la apoyo totalmente. Es un placer verla bien”, agregó su hijo Stefano, también presente en el estudio.