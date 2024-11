El particular ritual que hicieron Coti Romero y Nacho Castañares para poder casarse

“De repente yo estaba con todos los ojos llenos de shampoo y de atrás me estaba diciendo ‘te bautizo en nombre del Padre, del Hijo y del Espíritu Santo. Amén’. Me quedé tipo, ¿qué?”,agregó Nacho.

“Te tiré agüita y abriste los ojos. Me dijiste 'estoy bautizado'”, remarcó la correntina. “Sí, estoy bautizado. No sé si es muy legal”, agregó Castañares.

Acto seguido, Coti, que es muy religiosa, explicó el motivo por cual lo "bautizó": “Sí, porque si no no se va a poder casar conmigo. ¿Vos no te querés casar conmigo?”. “Sí. Sí que quiero”, respondió el novio.

Daniela Celis expuso la verdad de la guerra de Coti Romero y Julieta Poggio en el bautismo de sus hijas

Hace unos días, Thiago Medina y Daniela Celis organizaron el bautismo de sus hijas, Laia y Aimé. Al parecer, trascendió que se vivió un clima de tensión entre Coti Romero y Julieta Poggio.

La correntina desmintió esa versión y dijo que todo estuvo bien entre ellas. "Todo estuvo bien. La única mala onda que hubo fue entre Ariel (Ansaldo) y Alfa porque no se soportan", aseguró la novia de Nacho Castañares.

Julieta, en tanto, reconoció que era notorio el mal clima reinante. "Había una vibra un poquito cortada. A veces las cosas no fluyen", blanqueó.

Daniela habló en el ciclo El ejército de LAM en Bondi Live y contó cómo lo vio ella. "Nadie se enfrentó con nadie. No hubo insultos ni hubo miradas", afirmó.

Pese a que indicó que no hubo pelea alguna en el evento, la mamá de Laia y Aimé señaló que sabe perfectamente que Julieta y Romina Uhrig no pueden ni ver a Coti. "Sé lo que le molesta a Juli y lo que dice Romi (de Coti). Hay cosas que no comparto, pero respeto la opinión de cada una", sentenció.