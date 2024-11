El Conejo Quiroga hundió a Coti Romero y mandó al frente a Marcos Ginocchio con la China Suárez

En esa línea, destacó la actitud que tuvo en ese entonces el ganador de Gran Hermano 2022 en acercarse a él y contarle bien qué fue lo sucedido con Coti y mostrarle pruebas.

Embed

"Cuando pasó lo de Marcos, me llamó y no lo atendí porque creía que era verdad. Después me llamó otra vez y fue a mi departamento y me dijo que no era así y me explicó. Fueron dos situaciones totalmente distintas. Elegí creer, me demostró que no era lo que decía Coti", explicó.

Luego, el Cone mandó al frente sin querer a Marcos y los rumores que lo vinculan a la China Suárez: "¿No le intentarías pegar 45 tiros para intentar bajártela?", le consultó Pepe Ochoa por la actriz.

Y el ex GH lanzó: "Tengo códigos". Y el periodista comentó ante la atenta mirada y posterior sonrisa del invitado: "Ya está, otro titular, el conejo acaba de blanquear la relación de la china Suárez y Marcos Ginocchio".

Embed

Cristian U enfurecido ante el relato del Conejo Quiroga por un video con su ex: "Caradura"

Cristian U y el Conejo Alexis Quiroga se cruzaron al aire en el ciclo Desayuno Americano, América Tv, después de unas imágenes que salieron del ex de Coti Romero muy cerca de Daiana De los Santos, ex novia del participante del Cantando 2024.

"Cuando Nacho (Castañares) se pone en una relación con Coti, el Conejo salió por todos lados diciendo: que sin códigos porque era mi amigo. Yo no soy despechado, le estoy sacando la careta a alguien, por mí que se casen y tengan pibes. Hace ocho meses que no veo a Daiana", dejó en claro Cristian U en el programa que conduce Pamela David sobre lo que le molestó del video en cuestión.

Lo cierto es que el Conejo salió al aire vía telefónica y aclaró que él está saliendo con Martina y que no tiene ningún vínculo con la ex de Cristian, a quien contó que solo vio dos veces en grupo.

"Un video de un after que veníamos de un cumple. No sé por qué tanto escándalo, me la crucé a la chica ahí. Y sale un video que yo estoy al lado de la ex de Cristian U que sinceramente no sabía que era su ex. Me la he cruzado una vez en la fiesta del Bailando, que me la presentó un amigo en común que tengo, y no le di bola a nadie", se defendió el Conejo Quiroga.

"Y después la volví a cruzar en el cumple este. No hubo tuki", aclaró el cordobés ex Gran Hermano 2022. A lo que Cristian U reaccionó furioso: "Cuando el relato es malo vas en cana".

El Conejo volvió a reiterar que no está conociendo a la ex de Cristian: "Yo tengo lo mío y estoy bien. No soy amigo de Cristian, no salgo a comer ni de joda con él".

"Es un caradura este, ya me está haciendo calentar. Es un mentiroso, no lo quiero ni ver. Nacho tampoco era amigo", lanzó picante el ex GH. "Estoy con una persona y perfectamente bien, no estoy saliendo con nadie", concluyó el Conejo.