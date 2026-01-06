El particular y llamativo regalo que recibió Gimena Accardi en su primer verano soltera

En un primer momento, Gimena se cubrió el rostro con las manos, sorprendida y sin poder ocultar su asombro. Pero a medida que el show avanzaba y el clima se volvía más distendido, se animó a participar y terminó bailando junto a los strippers, generando risas y entusiasmo entre todos los presentes.

Más tarde, la conductora del ciclo compartió el divertido episodio en Instagram. Publicó una foto junto a los bailarines y escribió con humor: “En un confuso episodio aparecieron strippers de abajo de la mesa”.

gimena accardi strippers

Cómo fue la reacción de Nico Vázquez desde Nueva York tras una foto de Gimena Accardi con otro hombre

Después de meses de especulaciones, rumores en los medios y apariciones que alimentaban la idea de un romance en medio de la separación del actor y Gimena Accardi, finalmente Nico Vázquez y Dai Fernández decidieron dar un paso al frente y confirmar su relación con una imagen que lo dice todo.

El protagonista de la versión teatral de Rocky y su compañera en la obra eligieron mostrar su primera foto juntos como pareja desde nada menos que Nueva York, ciudad que fue testigo de este debut público.

En la postal que Nico compartió en sus Instagram Stories se los ve distendidos y sonrientes frente al emblemático Radio City Music Hall, uno de los íconos más reconocidos de la Gran Manzana. La pareja viajó a Estados Unidos para realizar grabaciones promocionales de Rocky, el musical, antes de que Vázquez participe de la Rocky Run en Filadelfia. Y, de paso, aprovecharon para disfrutar de lo que se convirtió en su primera escapada romántica.

Con looks coordinados en tonos blanco y negro, ambos apostaron por un estilo urbano y relajado. La publicación no pasó inadvertida, sobre todo por el momento en que Nico decidió hacerla pública. Apenas unas horas antes, se habían viralizado imágenes de su exesposa Gimena Accardi junto a un joven que luego fue identificado como el trapero Seven Kayne, lo que disparó rumores de un nuevo romance para ella tras haber reconocido su infidelidad a Vázquez, hecho que derivó en el divorcio.

De esta manera, aunque el actor y su nueva pareja ya habían admitido que estaban iniciando una relación y los paparazzi los habían captado en el aeropuerto días atrás, esta foto puede considerarse la oficialización del noviazgo. Es la primera vez que uno de los dos comparte públicamente una postal tras confirmar el vínculo.

Cabe destacar que la publicación fue realizada únicamente por Nico. Dai, en cambio, prefirió subir a sus historias de Instagram imágenes propias antes y después de asistir al musical Moulin Rouge. Seguramente estuvo acompañada por Vázquez, pero lo cierto es que todavía evita mostrarse en sus redes sociales como la novia oficial del actor.

IG Nico Vázquez con Dai Fernández - foto oficialización