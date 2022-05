El peor momento de Lissa Vera cuando estaba en pleno éxito con Bandana

"Gané mucho. Una parte de la plata la gastaba para mis gastos y otra se la daba a mis padres. Ellos la ahorraban. Y yo les decía que la podían gastan. Pasa que estaban acostumbrados a una economía de guerra", recordó en el reality de El Trece.

Lissa mencionó qué usó ese dinero para darse algunos gustos y mejorar la situación financiera de su familia. "Comprábamos ropa, muebles y ayudé con deudas", detalló.

Pese a que todo era un sueño hecho realidad, la ex Bandana rememoró un episodio traumático, que la llevó a tener que gastar casi todo lo ahorrado. "Estábamos en la época de los secuestros, en el 2002. Yo vivía en San Justo. Y un día me quisieron secuestrar. Nos tuvimos que borrar. Dejamos todo y nos fuimos a vivir a otro lugar", sentenció.

Qué es de la vida de Gabriel Lagos, el ex Gran Hermano

Gabriel Lagos saltó a la fama luego de participar de la cuarte edición de Gran Hermano, en 2007. El muchacho, oriundo de Mendoza, que por entonces tenía 20 años, permaneció 100 días en la casa. Cuando salió del reality se encontró con una fama inesperada, pero además se enamoró.

El joven estuvo en pareja con Lissa Vera de Bandana. Fue un romance corto, pero que lo llevó a las portadas de las revistas del corazón y al living de Susana Giménez, dnde cantaron su historia de amor.

El tiempo pasó y la vida de Gabriel Lagos dio un giro. Actualmente, vive en Estados Unidos, donde fundó su propia empresa. “Me casé, tengo tres nenas. Ya llevo desde el 2009 que estoy legalmente acá y a un paso de hacerme ciudadano. Acá trabajo en construcción donde tengo mi propia compañía”, contó a Paparazzi.

Después de una experiencia viviendo en otro estado, finalmente decidió instalarse en Carolina del Norte. "Estuve cuatro o 5 años viviendo en New Jersey y después me vine para Carolina del Norte. Me salí de aquel lugar porque había mucha gente, mucho tráfico, no había lugar para estacionar, muy complicado. Me vine a este estado más tranquilo y relajado. Es más campo o country como le llaman acá”, precisó.

Por último, Gabriel resaltó que no cambiaría su presente por nada en el mundo. "Estoy contento, trabajando en construcción junto con mi hermano José y Christopher. Hacemos casas nuevas, renovaciones, ampliaciones y todo lo que se relaciona. Mi esposa es de El Salvador y formamos una familia en este lugar tranquilo, con la seguridad del país donde se dice sin estar pensando en si te van a asaltar. Es seguro para la familia y los niños", concluyó el ex Gran Hermano.