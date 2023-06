El percance de Cinthia Fernández al hacer el challenge del papel higiénico: "No tiene la cola..."

Embed

Aunque la panelista grabó todos sus intentos no pudo lograrlo. Entonces un internuta, que tomó como ejemplo el video original de una chica haciendo el mismo challenge, le dijo a Fernández por qué no pudo atrapar el papel higiénico: “Pasa que la flaca del vídeo no tiene la cola que tenés vos querida. Por eso te rebota el rollo en los cachetes”.

El video, claro, no pasó inadvertido y tuvo reacciones muy distintas. Mientras que algunos lo encontraron divertido, otros los rechazaron y aseguraron que la modelo estaba más interesada en mostrar su cuerpo que en cumplir con el desafío.

cinthia fernandez.jpg

Cinthia Fernández recordó la violencia que vivió durante su matrimonio con Matías Defederico

A pesar de tener tres hijas en común, la guerra entre Cinthia Fernández y su ex, Matías Defederico, parece ser eterna y no sólo por no haber llegado a un acuerdo económico justo para ella y sus hijas, sino que también porque las secuelas que el ex futbolista dejó en la panelista dejaron su huella.

Y sobre ello habló Cinthia este viernes, en Nosotros a la mañana (El Trece), mientras se trataba el caso de Daniel la Tota Santillán, que enfrenta una pena de cuatro años de prisión por ejercer violencia de género y amenazas contra su ex esposa.

"Perdón la auto referencia, pero cuando yo tuve los problemas con mi expareja, con los golpes, tanto míos como con mi hija, yo tenía historias clínicas, tenía una placa. ¿Sabes lo que hice? Gracias a Dios que tengo la placa de mi pie", dijo Cinthia.

Embed

"Yo la placa me la saqué, fui a la madrugada solita, encerrando a mis hijas con la niñera, con un cuchillo por si entraba este tipo, y me fui solita manejando a la madrugada, y volví solita con una placa escondida", detalló sobre el triste momento que vivió.

"Terminé escondiendo la placa en la parte de atrás de la valija, y cuando llegué a Buenos Aires se la di a mi niñera. Ni siquiera recordaba eso, y mi niñera en ese momento me dio la placa", añadió.