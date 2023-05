El picante comentario de Cinthia Fernández al opinar sobre el cruce entre Ángel de Brito y Estefi Berardi

"Desagradecida total. A parte no es cierto (que las que salieron del panel lo hayan hecho por maltrato). Las que se fueron se fueron por malas compañeras solitas, porque obviamente no entendieron nada de la dinámica del programa y mucho menos de códigos. Más libre ni se puede ser ahí. La libertad se sostiene con información. La no lo entendió Bye solita", sentenció Fernández.

Por supuesto que sus palabras generaron muchas suspicacias sobre su obsecuencia con De Brito, incluso sugirieron que "estaba buscando que la llamen nuevamente" a lo que ella no tardó en responder: "No puedo por el horario. Ni sé cómo explicarte la p...z tuya. Digo lo que pienso".

"Que pesada Cinthia, aparece donde nada que ver. Unas ganas de figurar la pobre", "Jajaja los estaba esperando jaja, se prende en todas", "Vi luz y entre", fueron otros comentarios más que le dejaron a Fernández.

Cinthia Fernández

Estefi Berardi expuso a Yanina Latorre después de su durísimo cruce en LAM

Hace unos días, las panelistas de LAM (América TV), Yanina Latorre y Estefi Berardi, tuvieron un encontronazo en el ciclo conducido por Ángel de Brito. Latorre, entonces, hizo su descargo en redes, y ahora Berardi también se manifestó a través de Instagram.

La panelista de Mañanísima (Ciudad Magazine) compartió un video en sus redes en el que muestra algunas de las contradicciones de Latorre al hablar de la China Suárez. Cabe mencionar que la madre de Lola Latorre se lleva pésimo con la actriz de El hilo rojo.

“Redobló la apuesta y compartió este TikTok. Dudo de que Yanina le responda a cualquiera”, dijo Pochi de Gossipeame sobre la publicación de Estefi. En el posteo de Berardi aparecen varios videos de Yanina calificando a la China Suárez como "zorra", entre otros polémicos dichos.

En el programa del viernes, las panelistas discutieron sobre las novedades de la salud de Jorge Rial, tras haber sufrido un infarto en Bogotá. Ahí fue cuando el conflicto entre ellas se desencadenó: Berardi afirmó que Rial volvería a la conducción del programa Argenzuela en junio. Pero Yanina tuvo la palabra del propio periodista, quien aseguró que todavía no tiene fecha de regreso a C5N. “Jorge Rial está mirando el programa y me está diciendo eso, y es él en primera persona. Yo entiendo que vos tenés un problema y ya dijiste muchas pavadas siempre. Pobre piba. Ahora contanos que no te acostaste con Fede Bal. Sos mentirosa”, lanzó Yanina sin filtro.