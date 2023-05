El picante cruce entre Romina Manguel y Nancy Pazos en las redes: "Informate"

Tuit 1 Nancy Pazos y Romina Manguel.jpg

Pazos, al leerla, citó su tuit y le respondió: "Nunca te vi quejarte de las 'entrevistas' de @lanacionmas a @mauriciomacri, amiga. Hay distintos estilos. Hay personajes que les sacás mejor definiciones en la tranquilidad que en la tensión. Y periodistas a los que no les interesa la respuesta sino su pregunta. El género es amplio".

Manguel no lo dejó pasar y le contestó: "Si hubieses puesto la radio por ahí me escuchabas. Yo tengo derecho de decir qué me gusta y qué no y vos de defender a (Pablo) Duggan. La vida misma. Por ahí ahora que laburás con él descubriste virtudes que mantuvo años ocultas".

"No lo defiendo. Para mí, y lo dije ayer al aire en @C5N, fue una charla más que un reportaje. Solo digo que cuando hay charlas amenas con Mauricio Macri nadie dice nada. Y eso te incluye. No te vi criticar a Luis Majul o a cualquiera que lo invitan a Mauri a charlar sin repreguntar", agregó Nancy.

"No me seguís, Nancy. No hace falta. Pero infórmate por lo menos que es lo que hacemos tus colegas. Una vez por semana comentamos las entrevistas de LN+ en @NoDejes899 @radioconvos889. Debes estar más ocupada que todas nosotras", la chicaneó.

Romina Manguel pidió que levanten La Peña de Morfi: la reacción de Georgina Barbarossa

La periodista Romina Manguel habló en el programa radial La Once Diez sobre la conducción de La Peña de Morfi (Telefe) y opinó sobre el ciclo en el que Georgina Barbarossa está al frente.

En Socios del Espectáculo (El Trece) emitieron el audio de Manguel."Lo lamento por La Peña de Morfi, hacemos muchos chistes de humor negro con Gerardo o sobre Gerardo, y sobre Rozín. Pero no, le incomodaba mucho todo el escándalo. Gerardo siempre estuvo muy lejos del escándalo", comenzó.

Acto seguido, lanzó: "No sé quién dijo el otro día y por supuesto, pienso en el laburo de tantos compañeros y compañeras, y nadie quiere que lo levanten... (al programa). Pero si vos me preguntás, por ahí no está tan mal la idea de levantarlo". " No sé si me gusta tampoco Georgina en la conducción", sostuvo.

El programa de Adrián Pallares y Rodrigo Lussich fue a buscar a la actriz y le preguntaron qué opinaba sobre los dichos de Manguel."No tengo la menor idea, no voy a hablar de la Peña. No voy a hacer declaraciones porque ya es mucho despelote. Ya está, ahora no hablo más. Estoy feliz, se nota", cerró Barbarossa. La Peña de Morfi seguiría estando al aire hasta diciembre.