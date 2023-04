Cinthia Fernández defendió a Ángel de Brito y realizó una grave acusación contra Nancy Pazos: "Es una..."

Pazos levantó el guante y le contestó a Ángel: “No entrecomilles algo que yo no dije, Angelito, si es que te quedó alguna pizca de periodismo en tu ser. Y un día de estos, fijate si podés soltar, porque desde que dejé de trabajar con vos me nombrás casi a diario. ¿Tanto me extrañás o te doy rating?”.

image.png

El conductor de LAM retrucó: “Me dio gracia que hables de despecho por no ser primera dama y que (Viviana) Canosa haga un programa político (+Viviana, por LN+) y vos seas una panelista de Gran Hermano. No das rating. Dejá de fabular, loca. Además, te rajé por pésima compañera. No dejaste nada".

"¡Yo soy empleadora y jamás diría ‘TE RAJÉ’ es de machirulo y mala persona! Lo más patético del ‘te rajé’ de Ángel de Brito es que en ese momento alegó estar sorprendido por la decisión de la producción. Y ‘me rajó’ el mismo día que a Analía Franchín porque ambas molestábamos a su alter ego femenina Yanina Latorre. Él envidia las mujeres fuertes", siguió Pazos.

image.png

Finalmente, Ángel le recordó que logró entablar amistad con las angelitas. "El ‘te rajé’ es porque MENTÍS diciendo que te fuiste. Analía Franchín es amiga y fuimos con Yanina Latorre a su último cumple. No te vimos. NADIE TE BANCA por pésima compañera”, concluyó.

Cinthia Fernández bancó a Ángel de Brito y le tiró un palito a Nancy Pazos

Después del intercambio de mensajes entre Ángel de Brito y Nancy Pazos, Cinthia Fernández manifestó su apoyo al conductor de LAM y le tiró un palito a la panelista de A la Barbarossa.

En su cuenta de Instagram, la bailarina y panelista de Nosotros a la mañana reveló que la periodista tuvo una actitud cuestionable. "Una famosa me quitó mi estacionamiento. No pude entrar al programa porque ella me sacó mi lugar. Adivinen quién es. No es compañera mía. Está en otro programa", lanzó.

Embed

Cinthia dejó que sus seguidores saquen sus conclusiones. "Ángel, vos te peleaste con ella. Bue... tenés una lista, estás muy conflictuado mi amor. Adivinen quien puede ser", remarcó, en referencia al cruce en Twitter entre ambos.

Con esa información, los seguidores de la bailarina descubrieron rápidamente que estaba hablando de Nancy Pazos, que -al parecer- siempre toma la delantera para estacionar su vehículo en la zona de Palermo, donde está Kuarzo, el estudio desde el cual salen al aire A la Barbarossa y Nosotros a la mañana.