El picante ida y vuelta entre Lisandro Navarro y Laura Ubfal en pleno de debate de Gran Hermano

Pero el punto álgido del enfrentamiento ocurrió cuando Agostina Spinelli deslizó que Virginia perfectamente podría ser una competidora fuerte para enfrentar a Furia en la próxima gala de eliminación, lo que generó una carcajada irónica por parte de Laura Ubfal.

“Me sorprende el fanatismo de Laura hacia Furia”, disparó Licha desde un costado del estudio, que generó la inmediata y picantísima respuesta de la periodista al retrucarle: “No es fanatismo, veo un espejo, mi amor”.

Frente a ello, Lisandro argumentó con el último expulsado de la casa ahí presente: “Lo que le decís a Joel de Paloma no es lo mismo, porque es muy difícil no hablar de una persona cuando está todo el tiempo hostigándote y llevándote al límite. Como el otro día”. Pero Ubfal le aseguró, segura de su postura, que “hay que ser más fuerte. ¿De qué se trata el juego?”.

El fuerte cruce y pase de facturas de Rosina de Gran Hermano y Laura Ubfal

Rosina Beltrán y Laura Ubfal aclararon los tantos al aire en República Z luego de que la uruguaya recordara algunos comentarios de la periodista que no le gustaron cuando opinó de sus días en la casa de Gran Hermano, Telefe.

"No me quiero empapar de cosas negativas. Si Isabel dijo que yo tenía un retraso, me lo entero acá. Sí escuché a Laura que me trató de autista y ...", lanzó la personal trainer.

De inmediato, Laura Ubfal salió al cruce e intentó aclarar su pensamiento: "No te traté, lo hablé con tu mamá, el tema es que no entendíamos tu personalidad".

A lo que Rosina, quien a fines de marzo quedó eliminada del popular reality, enfrentó las críticas que recibió tras su paso por el reality: "No sé, que tenía problemas mentales, todo eso que me pareció un horror".

"Realmente no me influyó. Y más cosas que se dijeron dentro y fuera de la casa. Pero estoy segura de quién soy. Quizás sí otras cosas me pueden afectar más pero justo eso no porque yo estoy tranquila con quien soy", finalizó con firmeza la joven uruguaya.