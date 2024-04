Cómo quedó la placa definitiva de nominados en Gran Hermano tras la decisión de Bautista y Martín

Embed

Después, fue el turno del uruguayo y él sí pudo subir a Zoe a la placa. Más tarde, ambos líderes tuvieron que ponerse de acuerdo para salvar a un participante de la nominación y eligieron a salvar a Emmanuel Vich. La placa de nominados final quedó conformada por Catalina Gorostidi, Juliana 'Furia' Scaglione, Virginia Demo, Paloma, Zoe, Federico 'Manzana' Farías y Florencia Regidor.

Por otro lado, al final del programa, el conductor del reality, Santiago del Moro, anunció que la gala de eliminación se hará en dos partes: comenzará el domingo y finalizará el lunes.

El polémico comentario de Furia contra Catalina en Gran Hermano: "Todos los días toma..."

En Gran Hermano (Telefe), la participante Juliana 'Furia' Scaglione criticó duramente a su examiga Catalina Gorostidi luego de revelar que se medicaba antes de irse a dormir.

Este inesperado distanciamiento entre las jugadoras sucedió tras el paso de Walter Alfa Santiago por el reality la semana pasada. A partir de ahí, las participantes llegaron al punto de querer eliminarse la una a la otra.

Por eso, ambas comenzaron a contar intimidades que solamente sabían ellas por su cercana relación de amistad. Es así que Furia reveló enfrente de sus compañeros Bautista Mascia y Mauro D'Alessio que Catalina “todos los días toma clonazepam para ir a dormir, ¿cómo quéres que se levante?".

"Ese es el tema, la gente no sabe que tenés que lidiar con gente que se medica, sepanlo, ya me tienen las pelo... llenas. Yo no tomo nada", disparó la tatuada.