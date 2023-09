El picante like de la mamá de Julieta Poggio contra Coti Romero que pone en duda su salud

Julieta Poggio y su mamá Patricia Destefani en GH.jpg

Así las cosas, en las últimas horas esta rivalidad volvió a quedar de manifiesto ante un posteo de Twitter del ex Soñando por bailar, Rodrigo Messina, quien siguiendo de cerca el escandaloso cruce de Coti con el Cone en la pista del Bailando 2023 (América TV) tras su ruptura, hizo un comentario polémico cuestionando a la correntina.

"Con todo el amor Coti y mi respeto, ¿qué psiquiatra ó psicólogo te recomendó ir a un programa a exponerte tanto con tu enfermedad? Porque yo tardé mas de 5 años para superar el pánico y la ansiedad con terapia. Yo diría que los vayas cambiando..." lanzó Messina, a lo que Patricia Destefani -mama de Julieta Poggio- no dudó en darle un like, lo que rápidamente generó versiones que aseguran que la señora estaría poniendo en duda los problemas de salud de Coti Romero.

Coti y el Cone cruce en el Bailando 2023.jpg

Julieta Poggio habló sobre su vínculo con Coti Romero y la fulminó: "No me sale..."

Julieta Poggio no pudo perdonar el juego de Coti Romero dentro de la casa de Gran Hermano 2022 y lo dejó bien claro, una vez más, en su programa de streaming Fuera de joda.

Ahí, la modelo, durísima, lanzó: "No voy más a la Fiesta Bresh, me aburrí del caretaje. No es nada contra la Bresh. No quiero compartir lugares con otras personas, no quiero decir más nada porque después me dicen cosas".

Coti, por su parte, trató de hacer las paces con ella cuando terminó el reality, pero Julieta decidió alejarse de la correntina definitivamente. También lo hicieron Daniela Celis y Romina Uhrig.

Embed

'Disney' también estuvo en el canal de streaming de Migue Granados, Olga. En la entrevista con Nati Jota, Leti Siciliani y Eial Moldavsky, afirmó: "Siempre me bardean y me dicen 'Julieta, soltá GH'. Yo sinceramente como fui ahí, soy en la vida, y los vínculos que formé ahí son los reales, los que para mí valen. Está todo bien, compartimos juntos... Pero para mí, cuando te me caíste del corazón, ya está".

Embed

"Y no es de resentida o que no supero que era un juego", expresó. Acto seguido, Nati Jota le consultó: "¿Hay gente que no saludás si te la cruzás?". "Y... no puedo. No me sale caretearla, ya sabés quién. Hay un par de personas, no me sale ser careta. No me sale estar ahí saludando y bailando en la misma fiesta, no puedo", aseguró la actriz.