El picante motivo por el cual Marcos Ginocchio terminó su romance con Julieta Poggio

Pepe Ochoa Julieta Poggio - captura LAM - Marculi fue real.jpg

Al tiempo que detalló: “Marcos es el que dice ‘no estoy para esta’. Y me cuentan que lo que él decía en privado es que no le servía para su carrera estar pegado (a Julieta). Marcos busca un perfil de chica diferente y Juli no cuajaba en esa estética que Marcos quería”.

Y mientras aseguró que Poggio le cae súper bien, pero que "él quería una chica cool. Una cosa así como Zaira Nara”, Angie Balbiani le preguntó directa “¿Vos sentís que Juli no era de alta alcurnia y por eso Marcos no la elije?”.

Fue allí cuando Ochoa, tras recordar que Marcos proviene de una familia salteña muy conservadora, confió que “Para los objetivos que Marcos tiene, Juli no estaba a la altura de acompañar las marcas que él quería llevar adelante”.

Julieta Poggio confirmó que hubo romance con Marcos Ginocchio y le cerró las puertas con una tremenda frase

Desde que terminaron su participación en el reality Gran Hermano 2022, Julieta Poggio y Marcos Ginocchio se vieron envueltos en rumores de romance durante mucho tiempo.

El rumor de Marculi se instaló mucho tiempo entre los fans del reality y esto tomó aún más fuerza cuando a las semanas de irse de la casa Julieta se separaba de Lucca Bardelli.

Lo cierto es que en una entrevista para el Debate del Bailando, América TV, Disney confirmó que tuvo un romance con Marcos y lo sepultó con una letal frase.

julieta poggio.jpg

"Hablemos de lo que me dijiste en la nota que te hice para El Debate, el día de la revista Caras. Dijiste “ojalá algún día sea real Marculi”. ¿Cómo están las cosas con Marcos?", le preguntó Santiago Riva Roy.

A lo que Julieta comentó: "No, ya está". Y el notero añadió: "Se murió". "Sí", sentenció Julieta. "¿Se murió? ¡No me digas eso!", le remarcó el cronista. Y la ex GH agregó: "Se murió. Lo que sigue es la amistad. Ya está".

Julieta Poggio remarcó entonces que con Marcos "terminó todo bien" y amplió: "Lo que pasó es que fue una amistad, como siempre. Una linda relación". Y aclaró que no tendría problemas en trabajar con Coti Romero, luego de la que correntina admitió que se dieron besos con el Primo en un after.