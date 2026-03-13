El picante reclamo de Evangelina Anderson a Grego Rosello por bancar a Ian Lucas: "No hay que..."

Ante esa respuesta, Rossello no dudó en reafirmar su posición y dejó claro que, para él, el vínculo de amistad pesa más que cualquier otra consideración. "Yo voy a escuchar la de mi amigo. Con Ian somos amigos hace cinco, seis años. Yo estoy de su lado, cien por ciento, me voy a hacer cargo y no tengo problema de decirlo", afirmó con firmeza.

Aun así, Evangelina volvió a insistir en su planteo y remarcó que, antes de tomar partido, también sería justo conocer la otra versión de la historia. "Pero no defiendas a muerte si no sabés la otra parte de la historia", señaló, manteniéndose firme en su punto de vista.

Finalmente, la modelo optó por bajar un poco la intensidad del cruce y hasta admitió que, en una situación similar, probablemente reaccionaría de la misma manera. "Bueno sí, es verdad, yo también defendería a una amiga a muerte", reconoció.

De esta manera, entre bromas, chicanas y momentos de sinceridad, el stream dejó en evidencia que mientras Evangelina Anderson continúa negando categóricamente cualquier vínculo sentimental con Ian Lucas, el tema sigue despertando comentarios y posiciones encontradas tanto entre los protagonistas como en su entorno cercano.

cruce Evangelina Anderson con Grego Roselló por Ian Lucas - captura stream Telefe

Cuál fue el descargo de Evangelina Anderson tras el fuerte comunicado de Ian Lucas furioso con la modelo

Tras el furioso comunicado de Ian Lucas confirmando el romance con Evangelina Anderson, la ex de Martín Demichelis habló públicamente y aclaró su postura. Desde Corta por Lozano (Telefe), enfrentó la versión del influencer que aseguraba haber tenido un vínculo amoroso con ella fuera de MasterChef Celebrity.

El descargo del youtuber generó una fuerte repercusión en redes y medios, sobre todo porque él sostuvo que le dolió profundamente que Anderson negara en reiteradas oportunidades que entre ellos hubiese pasado algo. Sin embargo, desde el ciclo que conduce Verónica Lozano, la mediática volvió a reafirmar su posición y evitó validar la relación que Lucas asegura que existió.

A lo largo de la entrevista, Evangelina relativizó nuevamente el supuesto romance y mantuvo su postura de que la relación entre ambos no fue más allá de lo laboral. Pero el momento más sensible llegó cuando la charla derivó hacia su vida familiar, un tema que la afectó visiblemente.

“Como todos saben, vengo de una separación muy reciente y tengo tres hijos. Siempre traté de resguardar mi intimidad y en este momento no me queda otra que aclarar lo que está pasando”, expresó con angustia.

En ese marco, fue categórica al desmentir que haya habido una historia sentimental con el influencer. “No puedo reconocer un vínculo que para mí no pasó, para mí no fue más que un compañero de trabajo. Me ponen en el lugar de tener que blanquear algo que para mí no pasó”, sostuvo con firmeza.

La modelo también se refirió a las imágenes que circularon en las últimas horas, en las que se los ve besándose, material que generó aún más especulaciones sobre el supuesto romance. Entre lágrimas, cuestionó la forma en que esas fotos salieron a la luz.

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“Ayer hablaba con mis amigas y no fue así, pero si hubiese sido, que una persona salga con fotos a decir todo esto no me gusta, ¿nadie habla de eso? Para mí no fue una relación”, manifestó.

En ese sentido, Anderson aseguró que quienes compartieron con ellos las grabaciones del reality pueden dar testimonio de cómo era el vínculo que mantenían. “Contaron cosas que no son ciertas sobre un romance, pueden preguntarle a cualquiera de mis compañeros de MasterChef qué vieron de nosotros y nada que ver”, afirmó.

Sin embargo, el momento más emotivo de la charla llegó cuando habló del impacto que toda la polémica está teniendo en su entorno familiar. “He pasado tantas cosas que para mí esto es algo más. Hasta me relacionaron con un señor casado de la Selección. Acá, si fuera cierto somos dos personas adultas y solteras. Hoy estuve hablando con mi hijo mayor y no está bueno. No me siento cómoda, le tengo que explicar algo que para mí es insignificante”, dijo conmovida.

Pese al conflicto, Anderson evitó atacar directamente al influencer y hasta tuvo palabras afectuosas hacia él, aunque deslizó que el manejo público de la situación no fue el adecuado. “Ian Lucas es un buen chico, la verdad que lo quiero un montón, pero está mal asesorado”, expresó.

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Luego explicó el contexto de la foto que más revuelo generó y aseguró que fue enviada por el propio Lucas o por alguien de su entorno. “Él mandó la foto de nosotros dos dándonos un pico, o su representante. Puedo explicar el contexto de esa foto, fue a la salida de una fiesta que organizó Luck Ra, y todos empezaron a gritar ‘pico, pico, pico’”, relató.

En otro tramo de la entrevista, Anderson insistió en que siempre fue clara respecto de su situación personal. “Yo fui clara y sincera desde un principio, siempre dije que estoy soltera y sanando. Siempre dije lo mismo, en y fuera de cámara. Fue una persecución, todos los medios intentando que yo diga algo que no fue así, porque yo no lo sentí de esa manera”, aseguró.

Además, admitió que no se sintió respetada tras el descargo del influencer y la filtración de las imágenes. “No se pueden juzgar los sentimientos de los demás, pero ¿cómo puede ser que un hombre salga a mostrar una foto? Tengo unos intereses muy diferentes a los suyos”, reflexionó.

La modelo también recordó el difícil momento personal que atravesó tras su separación de Martín Demichelis, con quien compartió casi dos décadas de relación. “Me costó mucho volver a estar bien y me cuesta mucho confiar en los hombres después de lo que viví, estuve 18 años con Martín”, confesó con crudeza.

Incluso reveló un consejo que recibió en medio de este proceso. “Susana Roccasalvo me dijo: ‘no te metas con nadie del ambiente’”, contó.

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Finalmente, Anderson volvió a quebrarse al hablar de sus hijos y del impacto que toda esta exposición mediática tiene en ellos. “Parece que traigo mucho a mis hijos, pero ellos no la pasaron nada bien con lo que han dicho de mí en televisión. De verdad, la gente se olvida, pero mis hijos no. Yo lo hablé con mis hijos y fue muy doloroso lo que vivimos como familia”, recordó en relación con las infidelidades de Martín Demichelis que salieron a la luz en el pasado.

Con la voz entrecortada, cerró su descargo: “Estoy sola con mis hijos resguardando su salud mental, todo el mundo señalándome por la separación. Mi límite fueron mis hijos y a partir de ahí decidí no exponer nada más. No tengo por qué exponer un vínculo que para mí no fue. Yo quería lo mejor para Ian, se lo he dicho. Yo siempre fui muy clara con él”.