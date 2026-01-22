Yanina Latorre reveló detalles de la interna entre Wanda Nara y Mauro Icardi tras los explosivos chats: "Nipona enloquecida"

“Cuando él lo desmintió le creí, todos conocemos a Wanda. Pero en una cerrada de orto magistral, Wandu subió el chat ¿Y ahora? ¿Será que él lo niega por la nipona? Todos locos”, detalló Yanina Latorre respecto al nuevo escándalo que detonó entre las partes y que promete varios capítulos más tras un tiempo de calma.

yanina latorre reaccion tras los chats de wanda nara y mauro icardi 3

yanina latorre reaccion tras los chats de wanda nara y mauro icardi 2

El duro descargo de Mauro Icardi contra Wanda Nara

Mauro Icardi volvió a apuntar contra Wanda Nara con un picante descargo en redes sociales donde negó versiones de un acercamiento entre los dos y lanzó fuertes acusaciones contra su ex.

"Las declaraciones de esta mujer son falsas. Resulta llamativo que se le siga creyendo a una persona mitómana, no por lo que yo diga, sino por lo que demuestran sus propios actos", indicó el futbolista.

Y dejó en claro: "Aclaro y confirmo que nunca retomaría ningún tipo de diálogo y vínculo con una persona que me denunció falsamente por violencia de género en reiteradas oportunidades y me excluyó de mis propias casas con denuncias falsas".

"Podría enumerar muchos más motivos. Y me pregunto, ya que le gusta tanto filtrar chat, ¿por qué nunca filtró ese supuesto diálogo o vínculo del que habla?", desafiaba por entonces el futbolista a la madre de sus hijas, algo que a las pocas horas terminó sucediendo con la serie de chats subidos por la conductora a Instagram.

"En lugar de tantas entrevistas y palabras que se las lleva el viento -y que algunos ingenuos creen- la realidad está en los hechos", continuó el deportista.

Y cerraba su extenso descargo con una frase letal: "Que quede absolutamene claro: esta persona en mi vida es solamente la madre de mis hijas. Nunca, jamás, será familia".