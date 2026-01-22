La dura acusación de Wanda Nara sobre la China Suárez en los chats con Mauro Icardi: "No se drogará..."

Lo cierto es que en medio de la serie de chats publicados en sus historias de Instagram y que después borró, Wanda Nara lanzó una picante acusación contra la pareja de Mauro Icardi, la China Suárez.

Si bien se encargó de tapar el contenido de muchas de las charlas, la conductora dejó leer uno de lo fragmentos del chat vía WhatsApp donde él le recriminaba: "¿Rehenes a sus hijas para intentear conseguir qué? No la vi así de preocupada porque mis compartan vacaciones en la costao asados, o días de pileta con la hija de su ex novio, drogadicto y presidiario”, se lee al deportistsa haciendo referencia indirecta a L-Gante, ex de la mediática.

Y luego se vio un terrible palito de Wanda que estaría dirigido a la China Suárez: “Ahora la única prioridad son las nenas. Me imagino que Eugenia no se drogará delante de mis hijas. No confío en ella, confío en el papá que elegí. Y tranqui que sigo siendo la misma mamá....”, retrucaba Nara en la polémica conversación que ventiló y luego borró.

Mauro Icardi se volcó alas redes para responderle a su ex Wanda Nara luego de escucharla en la entrevista con Intrusos decir que tenían un mejor contacto en el último tiempo.

"Cuando podemos tratamos de hablar, yo le digo lo que me parece y siento que con el tiempo va a ser como pasó con Maxi. El tiempo cura todo", decía Wanda en tono sereno y sorprendiendo con su aparente reciente acercamiento con Icardi tras el gran escándalo que los distanció por completo.

"Podría enumerar muchos más motivos. Y me pregunto, ya que le gusta tanto filtrar chat, ¿por qué nunca filtró ese supuesto diálogo o vínculo del que habla?", desafiaba el futbolista a su ex, algo que a las pocas horas terminó sucediendo con la serie de chats subidos por la conductora a Instagram.

"En lugar de tantas entrevistas y palabras que se las lleva el viento -y que algunos ingenuos creen- la realidad está en los hechos", continuó el deportista.

Y cerraba su extenso descargo con una frase letal: "Que quede absolutamene claro: esta persona en mi vida es solamente la madre de mis hijas. Nunca, jamás, será familia".