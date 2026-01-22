Natasha Rey, la supuesta amante de Mauro Icardi, también filtró chats y agitó la polémica: “Él sigue...”

"Ella jura, cree que la ama", fue en tanto el claro mensaje final de su primer posteo dirigido a la China Suárez a pura ironía, al que le agregó su saludo a Wanda: "Bay aguante reina", dejando en claro de qué lado está en esta guerra.

Natasha Rey filtración 1

En tanto, tras volver a exponer públicamente a Mauro Icardi, Natasha Rey buscó despegarse de cualquier intención de quedar atrapada en el show mediático y remarcó que no le interesa el escándalo. De todos modos, dejó en claro cuál es su principal molestia: que el delantero se “ausente” del día a día de sus hijas. En ese contexto, lanzó un comentario filoso que también apuntó contra la China Suárez y no pasó inadvertido: “Todo en la vida no se puede tener, solo puede estar con migajeras, adictas y brujas”.

Y no conforme con ello, Rey sumó una tercer Instagram Storie con una captura tapada del supuesto número telefónico del rosarino asegurando que "los chats quedan", y especificó que lo bloqueó.

Por último, en su cuarta publicación mostró el contacto del teórico número telefónico de Icardi para probar sus dichos, y advirtió: "No subo más acá porque me bajan la cuenta. Pero tarde o temprano se sabe todo. Acá no hay santos".

Con semejante declaración, la nueva incógnita es si habrá contestación del otro lado. Porque si hay que está claro, es que este escándalo continuará.

Natasha Rey filtración 2

Cuáles son los chats privados con los que Wanda Nara desmintió a Mauro Icardi

Luego de que Mauro Icardi sacudiera las redes sociales con un contundente descargo público, en el que se encargó de desmentir cualquier posibilidad de reconciliación o de una mejora en su vínculo con Wanda Nara, la respuesta de la empresaria no tardó en llegar. Lejos de optar por el silencio o el bajo perfil, la mediática salió con los tapones de punta y decidió exponer al futbolista con pruebas que, según dejó entrever, hablan por sí solas.

A través de una serie de mensajes y capturas de pantalla, Wanda dejó al descubierto supuestas conversaciones privadas que Icardi le habría enviado por WhatsApp. Un movimiento calculado, certero y, sobre todo, inesperado, que volvió a encender la polémica y dejó en claro que la historia entre ellos está lejos de cerrarse de manera pacífica. Cuando parecía que el delantero había marcado un punto final con su declaración, la empresaria retrucó y puso nuevamente el foco sobre él.

Wanda Nara chats filtrados Mauro Icardi 1

Según se pudo interpretar a partir de lo que compartió, Wanda tenía este material guardado bajo siete llaves y eligió el momento exacto para hacerlo público. Un auténtico as bajo la manga que no solo descolocó al futbolista, sino que también alimentó aún más el interés del público, siempre atento a cada nuevo episodio de esta novela mediática que no da respiro.

El intercambio virtual expuesto por la empresaria funcionó como una respuesta directa al descargo previo de Icardi, dejando flotando interrogantes y generando múltiples lecturas entre los seguidores de ambos. Sin necesidad de agregar palabras de más, las capturas hablaron por ella y volvieron a instalar el debate sobre qué ocurre realmente puertas adentro entre la expareja.

Wanda Nara chats filtrados Mauro Icardi 2

En redes sociales, el impacto fue inmediato. Los mensajes se viralizaron rápidamente y reavivaron una disputa que parecía haber entrado en una tensa calma. Sin embargo, con este nuevo capítulo, quedó claro que la tregua no existe y que cualquier declaración pública puede convertirse en el detonante de una nueva bomba mediática.