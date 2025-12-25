Nuevo parte médico de Christian Petersen en Navidad con un alentador dato
La familia de Christian Petersen compartió información oficial y reveló qué originó el episodio cardíaco del famoso chef. Los detalles.
La internación de Christian Petersen en el Hospital Dr. Ramón Carrillo de San Martín de los Andes mantiene en vilo a sus seguidores y al mundo de la gastronomía.
El chef, reconocido por El Gran Premio de la Cocina (El Trece) colapsó durante una excursión al volcán Lanín, y en medio del hermetismo familiar sobre su salud, si hijo Hans rompió el silencio en las redes sociales.
Con el correr de los días, afortunadamente, el profesional mostró una evolución favorable, que fue comunicada en una fecha muy especial: Navidad.
“Se conoció un nuevo parte médico del chef Christian Petersen. Su familia cuenta que el parte habla de una franca mejoría”, anticipó la conductora de Arriba Argentinos (El Trece), Valeria Sampedro, quien leyó el comunicado al aire.
Según detalla el parte oficial difundido por la familia, el chef atraviesa una recuperación positiva tras la difícil situación de salud que enfrentó.
Qué dice el parte médico de Christian Petersen
“Nos sumamos a la jornada festiva en agradecimiento por la franca mejoría de Chri".
“Nuestro profundo agradecimiento a los hospitales de Junín y de San Martín de los Andes, que han conducido con cordialidad y gran profesionalismo un cuadro que en principio parecía más sencillo y luego comenzó a complicarse con una falla multiorgánica”.
“El excesivo esfuerzo físico durante el ascenso fue lo que provocó inicialmente el cuadro cardiológico, que se fue agravando y derivó en una fuerte descompensación, que por suerte fue evolucionando día a día”, indica el parte médico de Christian Peterson en Navidad.