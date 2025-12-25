Nuevo parte médico de Christian Petersen en Navidad con un alentador dato

Según detalla el parte oficial difundido por la familia, el chef atraviesa una recuperación positiva tras la difícil situación de salud que enfrentó.

christian petersen 3

Qué dice el parte médico de Christian Petersen

“Nos sumamos a la jornada festiva en agradecimiento por la franca mejoría de Chri".

“Nuestro profundo agradecimiento a los hospitales de Junín y de San Martín de los Andes, que han conducido con cordialidad y gran profesionalismo un cuadro que en principio parecía más sencillo y luego comenzó a complicarse con una falla multiorgánica”.

“El excesivo esfuerzo físico durante el ascenso fue lo que provocó inicialmente el cuadro cardiológico, que se fue agravando y derivó en una fuerte descompensación, que por suerte fue evolucionando día a día”, indica el parte médico de Christian Peterson en Navidad.