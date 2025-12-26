Morena Rial rompió el silencio e hizo un duro descargo tras la cruel versión de cómo pasó la Navidad en la cárcel

En ese mismo mensaje, Morena expresó su deseo de resolver lo antes posible su situación judicial para poder concentrarse en su bienestar personal; así como también aclaró que su negativa a que la visite su hijo en el penal, sencillamente es para protegerlos: “También quiero explicar por qué no quise que mi hijo me venga a ver. Por ese motivo mis abogados me gestionaron videollamadas, porque no es el lugar. No es que no quiera que mi hijo esté aquí, solo que no es el lugar en este momento”.

En tanto, minutos después el propio Martín Leiro le aseguró a Pronto que ese comunicado es viejo y que hasta este momento Morena no se expresó sobre las versiones de cómo vivió la Navidad en la cárcel. Y por último, el letrado hizo saber que circula mucha información falsa por el interés que el caso de la hija de Jorge Rial genera en los medios.

Morena Rialy Martín Leiro

Qué es lo que se dijo sobre la Navidad de Morena Rial en la cárcel

“La Navidad de Morena Rial: me cuentan fuentes muy cercanas a ella que anoche fue la peor noche para ella en el penal de Magdalena”, escribió por estas horas el periodista de espectáculos Fede Flowers en la red social X -ex Twitter-.

Pero eso no fue todo, porque también agregó: “No quiso salir de la celda hasta que una compañera la convenció tipo 23 hs, cenaron sándwiches de miga, carne al horno con ensalada y estaba muy deprimida. Morena entre llantos brindó y se fue a dormir”.

Morena Rial

En tanto, minutos más tarde fue Alejandro Cipolla quien, en diálogo con TN Show, negó rotundamente aquella versión. “No, es todo mentira. Morena no tiene compañeros”, declaró el abogado y amigo personal de Morena.

Asimismo, el letrado detalló que habló con la hija de Jorge Rial y reveló que “se fue a dormir temprano. Ella está sola y luego de las 20 no se puede mover de la celda”.

Vale recordar que desde la Justicia revocó la excarcelación de Morena Rial -a fines de septiembre- en la causa por robo agravado al no haber cumplido con las medidas procesales, Cipolla fue su abogado. En tanto, hace dos unas dos semanas anunció su apartamiento para preservar las transparencia, la objetividad y el correcto desarrollo del proceso.