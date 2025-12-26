La fulminante reacción de Yanina Latorre contra la China Suárez por el polémico regalo a Amancio en Navidad

Esto trajo mucha repercusión en las redes y muchos usuarios virtuales tomaron este gesto de la China como una clara y directa provocación a su ex Benjamín Vicuña, padre del niño, con quien estuvo enfrentado justamente por su idea de instalarse en el país turco con sus hijos.

Ante esto, desde su cuenta en la red social X, Yanina Latorre reaccionó de manera contundente al ver la imagen de Amancio y sentenció: “Demencial”, fue el categórico término que utilizó la conductora de SQP (América TV) para referirse a la acción de la China Suárez.

Lo cierto es que el noviazgo ya consolidado de Icardi y la China siempre genera polémica y la primera Noche Buena que pasaron juntos no fue la excepción.

En tanto mucho se habla sobre cuál será el futuro futbolístico de Mauro Icardi en 2026 ya que su contrato con el club turco vence en junio del próximo año. Se habla de un interés de River Plate para ficharlo y también de la posibilidad de renovar el vínculo con el Galatasaray donde se convirtió en el máximo goleador extranjero en la historia del club.

La millonaria compra navideña de la China Suárez en un local que se volvió viral

Tras su primera Navidad con Mauro Icardi en Buenos Aires luego de llegar hace unos días desde Turquía, la China Suárez sorprendió con una compra millonaria en una reconocida marca de moda.

Pochi de la cuenta de Instagram Gossipeame fue la encargada de mostrar la imagen reveladora de la actriz pagando en caja la compra que realiazaba y donde llamó la atención el monto final.

"¡Felices Fiestas para todos! Sobre todo para La China que gastó una cifra hermosa en el Zara de Avenida Santa Fe", indicó la panelista en la foto en cuestión donde se ve a la China Suárez de espaldas y con gorra al momento de abonar en el comercio.

En la imagen se la ve a la actriz en plena compra, con un look relajado y casual: jeans, remera blanca y gorra. Además, recortado en forma de corazón, aparece el monto final de la compra para la Navidad: ¡4.585.354 pesos!