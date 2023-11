El Polaco habló de su fuerte vínculo con las madres de sus hijas: "Llegaron a mi vida..."

En un momento de la conversación, el conductor Fer Dente le consultó por su relación con las madres de sus hijas. "Dios me bendijo con las madres de mis hijas", comenzó diciendo.

"Llegaron a mi vida para enseñarme cosas. Y las tres madres de mis hijas son maravillosas. Son buenas madres, buenas personas, buenas mujeres. Y de mi parte siempre va a haber palabras de amor hacia las tres. De verdad, de corazón, te lo juro", reveló.

María Fernanda Callejón lloró de emoción al hablar de su hija: "Ella me hizo creer en los milagros"

María Fernanda Callejón visitó Noche al Dente (América TV) y lloró de emoción al hablar de su maternidad. "Ella me hizo creer en los milagros, no permitas nunca que nadie te diga que no podés. No lo permitas jamás”, afirmó entre lágrimas.

La actriz se convirtió en madre de Giovanna a sus 49 años en 2015, luego de sufrir varias pérdidas de embarazos por padecer trombofilia.

En la sección El disco de tu vida, Callejón -al elegir la canción Motivos, de Abel Pintos- le manifestó al conductor Fer Dente el amor incondicional que siente por su hija de siete años: “Es mi gran motivo, mi gran motor, el amor de mi vida, el verdadero amor, el amor que no cambiaría nunca por nada ni por nadie”.

“La deseé tanto, la busqué media vida… Tantos tratamientos, tantos ‘no se puede’ y tantos sí se puede, tanto no bajar los brazos y tanto esperarla. Ella me hizo creer en los milagros, no permitas nunca que nadie te diga que no podés. No lo permitas jamás”, reveló la actriz.

Y cerró: “Siempre hay que hacerle caso al corazón, al deseo genuino y Giovanna vino a iluminarme la vida, a enseñarme… No sólo a ser mamá, a enseñarme a vivir, a sanar, a darlo todo”.