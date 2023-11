Julieta Nair Calvo desmintió dos grandes mitos que se dicen sobre ella: "No fui pareja..."

"Yo ya hice con Adrián la novela El host e hicimos de pareja", comenzó contando. "Vamos desmentir... esto se lo dije a La Chiqui", lanzó y ahí la interrumpió el conductor y agregó: "Dos cosas desmentiste en tu carrera".

"Una, no me operé la nariz, y la segunda es que no fui pareja de Adrián Suar, chicos", destacó la actriz. Para cerrar, Calvo eligió de las opciones que le dio Dente a Natalí: "Con ella no tuve nunca ni una escena de un beso en el cachete".

El llanto de 'El Conejo' Quiroga al recordar su dura infancia: "Hemos pasado semanas..."

Alexis 'El Conejo' Quiroga estuvo como invitado en Noche al Dente (América TV) y se emocionó al recordar su difícil infancia en General Cabrera, Córdoba.

El conductor Fer Dente habló con el ex Gran Hermano de su niñez y el cordobés reveló: "Nosotros hemos pasado semanas de té y masitas saladas, sin comer. Allá se dice masitas a las galletitas de agua. Se comía puchero cada tanto".

Entre lágrimas, el 'Cone' expresó: "Yo siempre les agradezco. Hoy en día estoy feliz de verlos y de tenerlos". Ahí, el presentador acotó: "Me imagino lo orgulloso que deben estar de vos".

El participante del Bailando 2023 le respondió emocionado: "Estoy más orgulloso yo de ellos".