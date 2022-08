El polémico audio de la ex empleada de Wanda Nara, donde critica a las hijas de Cinthia Fernández

Embed

Además, Carmena asegura que no aceptaría trabajar para la bailarina. "Yo no se las cuidaría ni que me las regalen. No voy a dejar a las Icardi, que son mucho más bonitas", culmina.

La reacción de Cinthia Fernández tras el audio de Carmen, la ex empleada de Wanda Nara

Después de escuchar el tremendo audio de Carmen, la ex empleada de Wanda Nara, Cinthia Fernández habló con LAM y reveló que inciará acciones legales para defender a sus hijas.

Embed

"Es repudiable. Es asqueroso. Le van a dar mas ataques de pánico porque no voy a parar", afirmó la bailarina, que llevará a la mujer a tribunales.

"Me tocaron lo que mas quiero. Va aprender judicialmente como debe comportarse y más con menores. ¡No me importa si el audio es privado! Va a tener que pagar las consecuencias", sentenció Cinthia.