Carmen, la ex empleada de Wanda Nara, se quebró al aire: "Fueron días muy bravos"

"Estoy nerviosa", le dijo la señora a la conductora apenas la vio. Luego, a segundos de sentarse en el estudio para comenzar la charla, la mujer quebró en llanto.

Ahí, Carmen Barbieri se acercó a su lado y trató de consolarla: "No, mi amor. De entrada, no, me hacés llorar a mí. Has pasado muchas cosas. La vida no es color de rosas. Sos linda mujer".

Y la mujer reconoció: "Estos últimos días fueron muy bravos. Después de que salió todo en la tele, fue todo muy bravos hasta que llegué al aeropuerto. El tiempo fue muy largo para mí y no pasaba más".

"Conmigo no tenía diálogo. Ella estaba enojada. Hay cosas que me las quiero guardar para mí", dijo sobre su último vínculo con Wanda, quien la llamó en 2019 para que vaya a trabajar con ella a Europa.

El audio de Wanda Nara a su empleada que desató el escándalo

En la grabación que pasaron al aire en LAM, América Tv, Wanda Nara le responde a Carmen: "Yo me vine acá a la Argentina porque estoy haciendo el divorcio de Mauro. Estoy organizando eso. Me quedaría unos días más y después vuelvo", dice la empresaria en el audio.

Wanda además le promete a su empleada que se encargará de solucionar su situación apenas esté de regreso en Europa. "Cuando vuelva, te saco el pasaje y todo lo que necesitas. Nada. Estoy organizando las cosas para el divorcio porque no puedo más", concluye la rubia.