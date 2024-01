El polémico comentario del ex de Flor Jazmín Peña sobre el romance con Nico Occhiato

Franzoni indicó que dejó de seguir a Occhiato para no ver sus publicaciones con Flor: "No sé si fue un impulso, pero sí que trato de cuidarme. Cuando seguís a alguien te aparecen hasta los likes, y veía a Flor siempre ahí. Fue más que nada por eso, para cuidarme a mí”.

En la nota con el programa de Rodrigo Lussich y Adrián Pallares, el joven lanzó una frase muy irónica y puso en duda el romance. "Sé que les está yendo re bien y les garpó un montón todo esto. Que la sigan rompiendo”, afirmó.

En ese sentido, el influencer remarcó que el tiempo acomodará las cosas. "Y, no sé a esta altura qué es genuino en el amor. Estamos todos en constante cambio. Seguro sea un momento de éxtasis por lo que se arma alrededor y todo. El tiempo dirá, no lo sé”, agregó.

Al finalizar, Franzoni aclaró que nunca tuvo una amistad de Occhiato, pese a que trabajaron juntos en Luzu TV. "Él no me debe nada porque no somos amigos. El tiempo que laburamos juntos nunca llegué a sacarle la ficha. Está todo bien, pero no lo conozco realmente. Cada uno sabe lo que hace. Yo me quedo tranquilo con cómo soy y cómo actúo. Me fijo en mí”, cerró.

Embed

Nati Jota se quiso defender y expuso su vínculo con Nico Occhiato tras el blanqueo con Flor Jazmín Peña

Desde que se confirmó el romance entre Nico Occhiato y Flor Jazmín Peña, el nombre de Nati Jota fue tendencia en las redes. ¿El Motivo? Cuando eran compañeros en Luzu TV, la rubia solía tirarle los perros al conductor.

En una nota con Socios del espectáculo (El Trece), la figura de Olga -el canal de streaming de Migue Granados- dijo que siempre tuvieron una estrecha amistad. Pese a sus dichos para intentar esclarecer que nunca tuvieron nada romántico, la influencer dejó más dudas que certezas.

“Con Nico no solo nunca fuimos pareja, sino que jamás pasó nada. Nunca chapamos, nada. Yo estoy con alguien tres veces y ya blanqueo, así que imaginate”, comenzó diciendo Nati.

La influencer reconoció que siempre le pareció un chico muy lindo, pero jamás lo vio como algo más que un amigo: “Nico era mi jefe, mi amigo, una especie de mezcla rara de vínculo. Lo que pasó fue que se generó una dinámica al aire de tirarle onda y por eso me decían que yo estaba enamorada o que gustaba de él, cuando nada que ver. Es fachero, no soy ciega, pero jamás me pasó eso”.

“Como dije, el vínculo pasó por el lado de ser re amigos y compañeros y un montón de cosas. No pasó nada con él. En mi caso era un juego. Yo me subí con humor y aparte ya sabía que Nico y Flor estaban juntos”, remarcó.

En el piso de Socios dudaron de los dichos de Nati. Paula Varela expresó: “Dio demasiada explicación. A mí, gente que trabajaba en Luzu, me dice que ella estaba muerta con Nico pero él nunca terminó de subirse a esa”. “Está despechada”, sentenció Mariana Brey.