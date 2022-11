El polémico comentario de Maxi sobre María Laura en Gran Hermano 2022.

Maxi y Juliana tuvieron que quedarse con las ganas. El cordobés salió sumamente enojado con La Cata, que fue quien arruinó ese momento tan especial con su novia.

Embed

"Ojalá que la esté recontra gorreando la novia. Sale y no tiene más novia", lanzó el muchacho, furioso con María Laura.

No conforme con eso, el cordobés expresó su disconformidad con una opinión de La Cata sobre la división de los cuartos.

"Ella vino a decir: 'que los hombres y las mujeres'. Yo tenía ganas de decirle: 'vos deberías dormir con los hombres. Están más en peligro ustedes, que nosotros'", remató Maxi.

maria-laura.jpg

Gran Hermano 2022: María Laura desató una crisis con su novia

En medio de una charla con Julieta en la casa de Gran Hermano 2022, María Laura reveló que tuvo ciertas discusiones con su pareja, La Cata, por escenas de celos.

"Una vez estaba tomando una cervecita con una amiga, me dijo de pedir otra, y le dije que no. Y cuando llegué a casa le dijo: 'Loca, no puede ser que estoy charlando con una amiga y estoy pendiente de mi celular. No me rompás más. O vos cambiás de actitud o acá se termina todo'", comentó la catamarqueña.

Embed

En Twitter, La Cata se hizo eco de los dichos de su pareja en la casa de Gran Hermano 2022. Al parecer, no tomó para nada bien que ventile intimidades de la relación.

"Soy la novia. Y ella no cuenta lo tóxica que es. Que me queda hablando con unas amigas media hora demás, y ya llego y me planta cara de culo... que me demoro media hora más en el trabajo, llego y está con cara de culo. Ahhhhh pero eso no lo cuenta, jajaja", publicó la novia de María Laura.