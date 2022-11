Gran Hermano 2022: la fogosa reconciliación de Maxi y Juliana en el rincón más íntimo de la casa

Embed

De todos modos, la ruptura duró poco. El domingo, en la previa a la gala de eliminación, Maxi y Juliana ya estaban otra vez a los besos y mimos en el living.

Eso no fue todo. Después de una extensa charla sobre la relación, el cordobés y Tini culminaron su reconciliación con un encuentro muy fogoso en el rincón más intimo de la casa. Los chicos fueron al sauna, se cubrieron con frazadas y dieron rienda suelta a la pasión.

maxi-juliana.jpg

Gran Hermano 2022: Qué significa "opama", la palabra que Coti le dijo a Alfa y La Tora tras una pelea

Mientras La Tora explotaba contra Alfa tras la eliminación de Juan de Gran Hermano 2022, Coti intervino y pidió clemencia.

La rubia se cansó de las peleas dentro de la casa y decidió pedir que terminaran. Pero, utilizó una palabra común de sus pagos “opama”.

El término se volvió tendencia en las redes y rápidamente todo el mundo buscó su significado.

"Bueno ya que se termine, que no sigan hablando porque la gente...", dijo Coti dirigiéndose a Alfa mientras La Tora iba al confesionario para realizar la espontánea.

"Ya está igual. No sé, ¿Qué dijo él ahora?", dijo Romina, que estuvo al lado de Alfa durante el ataque de La Tora. "Yo no dije nada. No hablé yo", se defendió el jugador de 60 años. "Sigue tirando comentarios", acotó Coti, cansada.

"Bueno, 'opama'. Nosotros en Corrientes decimos 'opama'. 'Opama' significa 'terminó'. Listo", remató Coti.