El polémico video de 2012 donde Nazarena Vélez deja en evidencia a Jey Mammon: "La carne fresca..."

“Le tiré a Jey Mammón: se va a poner de novio. A él le gustan los chicos, como más chicos”, dijo la angelita. “La carne fresca”, respondió él. Al notar que lo que dijeron era bastante grave, ambos hicieron una aclaración.

“Si. No. Jóvenes, arriba de los 20, ¿no? Aclaremos”, dijo Naza; “si, por supuesto, un saludo a DJ Memo”, dijo él, haciendo referencia a aquel recordado caso de abuso que involucraba al líder de Los Wachiturros.

“La carne fresca, legal”, agregó Jey, hoy en el ojo de la tormenta, y el el video recibió cataratas de comentarios. “Y nadie lo venir ahí?”, “Todos fingen demencia menos Ángel” y “Todos sabían. Ahora que no se haga el dolobu” fueron algunos de ellos.

La dura opinión de Cecilia Milone sobre los casos de Jey Mammon y Marcelo Corazza: "Son unos..."

El ojo de la sociedad está puesto en los casos de abuso que involucran, por separado, a dos figuras del ambiente artístico, Jey Mammon y Marcelo Corazza, y quien se manifestó al respecto fue la actriz Cecilia Milone, y fue categórica al opinar de ambas denuncias.

"Bienvenidas sean las cosas que se destapen", aseguró la mujer de Nito Artaza en diálogo con Agarrate Catalina, el ciclo que conduce Catalina Dlugi por La Once Diez (Radio de la Ciudad).

Y luego sumó, "con los ojos abiertos, pero en el fondo te quedas con la boca cerrada, lo viví directamente con Anita Co por lo de (Juan) Darthés. Yo con este señor compartí una gira de un año, lo quería, hasta me da culpa. Con Fabián (Gianola) también, le decía te quiero”.

“Celebramos que se hable, estos señores son unos monstruos”, dijo la cantante y añadió, con una opinión tajante que sobre estar del lado de la víctima, siempre. "No sé qué le pasa a esta gente, es muy doloroso. Acá no hay discusión, nos equivocamos cuando decimos conmigo tenía cariño, esas frases no van más”, cerró, durísima.