El firme mensaje de Yanina Latorre a Jey Mammon: "Nadie te soltó la mano"

"Nadie te soltó la mano. Estamos ante una denuncia muy grave de un niño que está denunciando un abuso a los 14 años. Nuestro deber, además de creerle, es seguir con la noticia. No se está hablando de Jey Mammon. Se esta hablando de un tipo, que sos vos, Juan, que alguna vez estuviste con un chico que tenía 14 años", siguió.

Yanina remarcó que, la diferencia de edad que tenían, no tiene ningún tipo de justificación. "Tenés el detalle de decir que querés que sane y abrazarlo. Este chico hoy está más enojado que vos porque él cuenta que, a sus 14 años, vos los abrazabas, lo besabas, lo violabas y le decías que lo querías ayudar a sanar. Esa no es la forma de sanar a un niño. Ni 14, ni 15, ni 16, ni 17. Vos tenías 32, no tenías 20. Por eso no entiendo que amenaces", agregó.

En cierre de su descargo, la angelita cuestionó la estrategia legal que llevó adelante Burlando cuando Benvenuto se presentó en la Justicia. "Y, te quiero decir, a vos cuando te cayó al denuncia, vos no entraste a la denuncia y dejaste que siga el proceso. Pediste la prescripción porque es la manera de zafar. Ese día, que te dieron la prescripción, a tu programa lo invitaste a Fernando Burlando, tenías una galera, se abrazaron y festejaron. Era el mejor abogado del mundo. Te zafó del quilombo más grande de tu vida. Lo que pasa que, a veces, el que las hace, las paga", sentenció.

Jey Mammon reveló qué decía el último audio que le envió Lucas Benvenuto: "Después de eso, me bloquea"

Este viernes, por primera vez en una nota en televisión, Jey Mammon habló a fondo sobre la denuncia de Lucas Benvenuto, el joven que mantuvo una relación con él cuando era menor de edad.

En la entrevista con Jorge Rial, el humorista y conductor reveló que, antes de ir a la Justicia, Benvenuto le envió un mensaje de voz. "Un año antes de la denuncia me dice: 'yo no soy de esas personas que van a ir a la tv a decir: estuve con Jey Mammon'", advierte.

"No me dice me drogaste, abusaste de mi y tenía 14 años. Me dice: 'Quedate tranquilo, yo se que sos un tipo ansioso, yo te conozco bien, no tengas miedo, yo no voy a la TV a contar esto'", agrega.

Jorge-Rial-y-Jey-Mammon back entrevista 1.jpg

Jey explica que Lucas le inhabilitó la posibilidad de responder. "Acto seguido me bloquea, yo no le llego a contestar. yo estaba haciendo radio en ese momento. me levanté, fui al baño a vomitar", detalló.

Por último, el conductor manifiesta que siente empatía por la dura historia de Lucas, pero remarca que niega las acusaciones que hoy enfrenta. "Empatizo en que es un chico que para mí, la vida lo rompió todo. La sociedad lo rompió todo. La sociedad es la gente que le hizo daño, la justicia que le dio vuelta la espalda. Porque él dice: la prescripción es la historia de mi vida. En mi caso, es por un hecho que nunca sucedió", sentenció.