El polémico video de Roberto García Moritán a los gritos con los dueños de la casa que compartía con Pampita

“Hagan su trabajo o voy a volver todos los días de mi vida y les voy a hacer la vida imposible. No tengo idea de cómo, pero lo voy a hacer. Lo juro por Dios. Me tienen harto”, se lo oye decir a Moritán en una tensa conversación con varis personas sentadas frente a una mesa, mientras alguien graba toda la escena atrás de él.

Embed

Allí se puede ver cómo el ex de Pampita va enojándose a medida que pasan los minutos, sobre todo cuando le remarcan que “su conducta no es correcta” y él retruca “¡Su conducta no es correcta!”, y agrega: “Cuando tengo temas de servicios, hago lo imposible para que la persona que recibe mi servicio tenga la mejor estadía posible”.

Pero la cosa no quedó ahí. Porque arremetió disparando: “Ustedes están haciendo todo para que mi estadía sea lo más infeliz posible. ¡Resuélvanlo! ¡Es así! Resuelvan los problemas. Ocúpense de lo que tienen que hacer”, mientras señaló que "hace tres años" que viene pidiendo soluciones.

Tras verse el polémico video, Ochoa explicó el contexto en el que se produjo esta tensa discusión: “existe una deuda de un servicio de la casa de Barrio Parque, y Moritán se acerca a pedir que lo solucionen a la inmobiliaria. Él se apersona de muy mala manera y una señora le dice ‘se adeudan un montón de cosas y si usted viene a pedirnos algo respecto a un servicio, usted tiene que pagar lo que adeuda para que nosotros podamos brindarle un servicio”.

“Esto escaló un poco más y la persona que lo grabó habló conmigo todo el día y me comentó que la situación se fue un poco de las manos y que Roberto se fue de este lugar sin hablar del tema de la deuda, de la cual entiendo que Pampita no está enterada”, concluyó el angelito mientras que el conductor de LAM señaló asombrado: “Es la primera vez que lo veo con carácter”.

Roberto García Moritán a los gritos - captura LAM.jpg

La explosiva predicción de Pitty La Numeróloga sobre Pampita y Roberto García Moritán

Este fin de semana Pampita y Roberto García Moritán finalmente confirmaron su separación luego de 5 años de matrimonio pero aún siguen las especulaciones acerca del motivo oficial que llevó a tomar esta decisión.

En medio del revuelo por la pareja, Pitty La Numeróloga estuvo invitada a Mañanísima (El Trece) e hizo un contundente análisis acerca del futuro entre Pampita y Moritán basado en los números de la modelo.

"Es una prueba importante para pasar. La historia no está terminada, es una separación muy fuerte, un cimbronazo. Va a haber, una charla, un encuentro, alguna cosa que van a tener entre ellos", comenzó diciendo.

Embed

Además, señaló: "Es muy fuerte lo que pasó. Me parece que Moritán se equivocó, somos personas, pero no se si está totalmente terminada esta historia. No se si habrá una vuelta hoy, pero tiene que bajar un poco la espuma".

Por otro parte, habló del hecho de que sean dos figuras públicas y aseguró: "Es una familia y también el tema de acompañar a un famoso, a un político, que tienen que estar al frente de la popularidad, es muy difícil".

"A Pampita te guste o no te guste, todos queremos que tenga una vida linda por todo lo que ella pasó. Me parece que hay un tema ahí que es mucho más profundo y e empezar a resolver de arriba para poder materializar bien abajo", afirmó.