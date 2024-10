Se filtró el mensaje que Roberto García Moritán le envió a la diputada señalada como su amante

Embed

Fleitas indicó que no hay chances que aparezcan fotos de los dos como se dijo: "No compartí siquiera un café con él. Lo único que puede aparecer es alguna foto de las capacitaciones de la Legislatura, pero nada más".

Además, la diputada se mostró indignada por el hecho de que Moritán jamás se haya disculpado "por el lío en el que me metió".

Sin embargo, este martes en Desayuno Americano, Fleitas reveló que el empresario se comunicó con ella: "Me mandó un mensaje. Se ve que escuchó mi queja y me pidió disculpas. Yo le contesté un día después. Le puse 'más vale tarde que nunca. Gracias'. Y eso fue todo".

El inesperado gesto del hermano de Roberto García Moritán tras la separación con Pampita

La separación es de Roberto García Mortián y Pampita es un hecho. Durante el fin de semana, el empresario y la modelo confirmaron que la ruptura es definitiva.

"Hace un tiempo ya que Carolina y yo nos hemos separado", expresó el ministro de la Ciudad de Buenos Aires en un comunicado. Luego, la diosa de las pasarelas fue contundente al aclarar la fecha exacta del fin de la relación.

"Yo me enteré de todo el viernes 20 de septiembre y ese día me separé. No tuve ninguna separación antes de esa fecha", sumó Pampita, que habría tomado la determinación de separarse por las infidelidades de Moritán.

En medio de los pormenores de la ruptura, Francisco, el hermano del empresario, le puso like picante a un posteo de un emprendimiento de remeras. Dicha publicación muestra un diseño con la frase: "Dejen de gorrear a Pampita".

¿Qué dirá Roberto del tremendo gesto de su hermano?