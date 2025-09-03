A24.com

El polémico video de Uma, la hija de Amalia Granata, a los gritos en un boliche

Un video protagonizado por la hija de Amalia Granata y Cristian “El Ogro” Fabbiani, se volvió viral en Instagram y generó un fuerte revuelo.

3 sept 2025, 08:00
Un video protagonizado por Uma, la hija de 17 años de Amalia Granata y Cristian “El Ogro” Fabbiani, fue tendencia en las redes y generó un gran revuelo.

La adolescente fue sorprendida por un influencer durante una salida con amigas y, con total naturalidad, dejó una serie de frases que no tardaron en captar la atención de todos.

La escena transcurrió en plena noche porteña, en un boliche repleto de jóvenes. Uma respondió a las preguntas del creador de contenido que se acercó a ella y a su grupo de amigas.

“¿Qué tiene que tener una noche para ser un 10/10?”, escribió el influencer en la publicación que hizo estallar las redes. En el video, primero le consultó cómo estaba. “Bien”, respondió ella de manera simpática.

Luego llegó la directa pregunta: “¿Qué tiene que tener una noche para vos que sea un 10?”. Sin dudar, Uma arrojó: “Amigas, la música es clave, ¿o no? La música buena”. Automáticamente, una de sus amigas intervino y coincidió: “Justamente la música y el grupo de amigas”.

El entrevistador quiso ir un paso más allá y comentó: “¿Y qué les gusta de la noche de salir en general?”. Allí, la hija de Amalia se tomó un instante antes de contestar: “Ay, difícil, eh. Es que posta, amigas, dónde estemos. Cuando estás bien acompañada va todo como piña”.

La conversación siguió con una pregunta firme: “¿Y tienen un grupo de WhatsApp de amigas?”. Uma, entre risas, señaló: “Obvio… Y sí”. Luego, reveló un detalle que la dejó en el centro de la escena: “¿Quién es la que siempre está arriba?”, indagó el influencer. A lo que Uma gritó: “La reina de la noche…”.

“O sea, si no es por vos no salen”, le retrucó el influencer. Y la respuesta de Uma cerró este momento único: “Y no, ¿por quién vinimos hoy? ¡¡Soy la reina de la noche!!”.

Las palabras de la adolescente se volvieron virales en redes sociales. El video alcanzó miles de reproducciones en cuestión de horas y abrió el debate sobre la nueva generación de hijos de famosos y la escena mediática que alcanzan.

Amalia Granata y Uma Fabbiani.jpg

     

 

