Ricardo Mollo se mostró como nunca antes en el estreno de la nueva película de Natalia Oreiro: las fotos

Para este evento, Natalia Oreiro eligió vestir traje y corbata en la gama de los verdes, dándole una impronta moderna a su outfit con reminiscencias retro.

En tanto, Ricardo Mollo fue captado por los fotógrafos en la sala minutos antes de la proyección cinematográfica dado que se ubicó cómodamente en una las butacas evitando así pasar por la alfombra por la que pasaron, además del elenco de la película Adriana, la hermana de Oreiro; su amiga Valeria Lorca; Carla Conte junto a su pareja, el productor Ezequiel Corbo; así como también la actriz Dalila Gutman y la Tigresa Acuña junto a su marido Ramón Chaparro, quien hizo su debut actoral en la película, entre muchos otras figuras.

En La mujer de la fila, Natalia Oreiro encarna a Andrea Casamento, fundadora de una red latinoamericana de familiares de personas detenidas. El largometraje cuenta la historia de Andrea, una mujer de clase media cuya vida cambia drásticamente tras la inesperada detención de su hijo. Enfrentada a las dificultades del sistema penitenciario y al vínculo con otras mujeres en la misma situación, la protagonista pasa de la distancia inicial a encontrar en ellas su principal sostén. “Es un homenaje a quienes sostienen a las familias desde afuera de la cárcel”, destacaron los realizadores.

La confesión sin filtro de Natalia Oreiro sobre sus infidelidades tras 20 años en pareja

Natalia Oreiro es, sin dudas, una de las actrices más queridas y reconocidas de la Argentina. Desde que llegó de su Uruguay natal, construyó una sólida carrera artística y también encontró en el país el amor junto a Ricardo Mollo, con quien tiene a su hijo Merlín.

Sin embargo, como suele ocurrir con las grandes figuras del espectáculo, Oreiro no estuvo exenta de polémicas. La más resonante fue la que la vinculó a Benjamín Vicuña en 2015, durante las grabaciones de Entre caníbales (Telefe), cuando el actor aún estaba en pareja con Pampita Ardohain.

Aunque nunca se confirmó, las versiones de romance circularon con fuerza y la modelo, sin mencionarla directamente, dejó en claro en varias ocasiones que no le perdonó aquel supuesto affaire.

Ahora, casi diez años después, Oreiro rompió el silencio de manera indirecta en una entrevista con Héctor Maugeri para Caras TV. Allí, el periodista le preguntó sin rodeos si alguna vez le habían sido infiel. La actriz contestó con sinceridad: “Seguramente”.

Pero la repregunta fue aún más picante: “¿Y vos, fuiste infiel?”. Entre risas y con picardía, Oreiro lanzó: “Seguramente también”. Aunque no dio más detalles, esa breve respuesta bastó para que muchos recordaran automáticamente los rumores que en su momento la relacionaron con Vicuña.