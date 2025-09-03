El insólito inconveniente que hace peligrar la boda de Matías Alé y Martina Vignolo: "Por favor..."

Matías Alé y Martina Vignolo se conocieron hace un año y desde ese entonces se muestran inseparables y construyendo día a día su historia de amor juntos.
El actor Matías Alé reveló el motivo que pone en riesgo el casamiento con Martina Vignolo que fue anunciado para el 23 de octubre e hizo un especial pedido a la Justicia.
Prueba de esto es que el actor y su novia anunciaron su casamiento para el próximo 23 de octubre en Mar del Plata y el vestido de novia estará a cargo de Benito Fernández. Sin embargo, un inesperado detalle legal pone en suspenso la unión.
Fue el propio actor quien en su visita al ciclo Ángel Responde (Bondi Live) contó del inconveniente a último momento que se enteró al momento de presenta la documentación para el casamiento.
"Cuando fui a presentar los papeles a la jueza de paz me dice: pero vos estás casado. Yo me casé por civil antes de enfermarme e hice el divorcio express. Y me dijo que no estaba registrado, que no se pagaron las tasas, no sé", dijo el actor sorprendido por lo ocurrido.
Y contó cómo reaccionó en ese momento: “Lo llamo a (Fernando) Burlando y me dijo que eso no se terminó de hacer. Se presentó ahora se presentó y supuestamente tienen que ser dos meses porque esa causa estaba archivada".
Lo cierto es que Matías Alé se mostró un tanto alerta ante esta situación y le hizo un pedido especial a la Justicia para que acelere los tiempos y así poder concretar su soñada boda con Martina Vignolo.
"Pido por favor a los jueces que tengan un poco de consideración que lleguemos al 23 de octubre por favor. A qué juzgado tengo que ir a pedirles por favor”, finalizó el actor.
Cabe recordar que Matías Alé tuvo un romance fugaz con la modelo cordobesa María del Mar Cuello Molar y se casaron a fines de 2015 al poco tiempo de noviazgo y apenas seis meses después se divorciaron.
Matías y María del Mar se separaron luego de que el actor tuviera un brote psicótico y terminara internado durante más de un mes en la clínica psiquiátrica Avril.
“Lo que pasó con Matías ya fue hace bastante tiempo, yo era muy chica también. No se me fue el amor por él, porque yo lo había elegido para toda la vida. Tuve que atravesar mi duelo, como en toda ruptura. En verdad no es que huí ni lo abandoné, simplemente que uno está en constante evolución, y yo sentía que era tiempo de cambiar de aire. En su momento, cuando pasó todo, sí me fue muy difícil. Para cualquiera lo hubiese sido, y sin contar lo chica que era y lo despiadados que fueron muchos conmigo”, reconocía tiempo después la modelo sobre su separación del actor.
Martina Vignolo y Matías Alé pasan por un inmejorable momento juntas y anunciaron en los últimos días que se agranda la familia a pocos meses de dar el esperado sí.
Tras un año de noviazgo, la pareja se mostró feliz desde las redes sociales ante la llegada de un nuevo integrante a sus vidas.
“Río. Nuevo integrante. Te amo hijo, estoy completamente enamorada de vos y de tu papá también”, escribió la novia de Matías Alé desde sus Instagram Stories sobre la fotografía del perrito que adoptaron.
El anuncio llegó justamente el día que celebraron su primer aniversario juntos con una imagen de la mascota que llegó al hogar para llenarlos de amor.