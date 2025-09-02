La Tora Villar no aguantó y rompió en llanto al ser consultada por su ruptura con Maxi Appap: "Quizas yo..."

Embed

La reacción de Lucila La Tora Villar tras separse de Maxi Appap, líder de 18 Kilates

Lucila Villar, más conocida como La Tora, volvió a estar en el centro de la atención mediática por su sorpresiva separación y por un gesto que evidenció la ruptura con su expareja, Maximiliano Appap —popularmente llamado Maxi Kilates—, líder de la banda de cumbia 18 Kilates.

Tras apenas cuatro meses de relación, la ex Gran Hermano decidió eliminar de sus redes sociales todas las fotos en las que aparecía junto al cantante, apenas horas después de que se conociera la noticia de la ruptura. Lo que más llamó la atención es que, apenas dos días antes, ella había compartido un video íntimo con él acompañado de un mensaje lleno de amor: “Feliz cumple, te amo”, al que el músico respondió con un breve y contundente “te amo”.

Este marcado contraste entre la demostración pública de afecto y la posterior eliminación de todo rastro de la relación fue interpretado como una reacción de enojo hacia su ex.

El romance había comenzado con gran intensidad. Ella, que había revelado la verdad sobre su supuesto acomodo en Telefe, conoció a Maxi durante un stream de Gran Hermano y, según contó, fue un “flechazo inmediato”. Desde ese momento, comenzaron a mostrarse juntos en viajes, shows, entrevistas y en buena parte de sus rutinas diarias. Durante un viaje a Miami, La Tora incluso oficializó la relación en televisión: “Nos conocimos en un stream... ese mismo día, flechazo”, comentó mientras ambos compartían detalles de lo que parecía ser una pareja en pleno crecimiento.

En redes sociales, compartían mensajes llenos de ternura: “Lo que se pudo hacer en los momentos libres, con la mejor compañía” o “¿Tan linda vas a ser?... Te amooo”, acompañando fotos de paseos y escenas románticas. Sin embargo, la intensidad de los primeros meses no fue suficiente para sostener la relación.

La confirmación de la separación llegó a través de Pepe Ochoa en la cuenta oficial de LAM (América TV), quien informó: “Se separó La Tora de Gran Hermano, no va más, luego ampliaré, separados, terminó todo”. Según precisó, la decisión habría sido de Lucila, quien optó por priorizar su carrera ante los desajustes en los tiempos compartidos con su pareja.