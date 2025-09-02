La Tora Villar no aguantó y rompió en llanto al ser consultada por su ruptura con Maxi Appap: "Quizas yo..."

La Tora Villar rompió el silencio tras su separación de Maxi Appap y no pudo ocultar su tristeza al hablar de los motivos que llevaron al fin definitivo de la relación.
Visiblemente emocionada, Lucila La Tora Villar explicó los motivos que llevaron a su separación de Maxi Appap, líder de la banda 18 Kilates.
El dolor de ponerle fin a un vínculo en el que uno ha invertido todo es de los más profundos, y no ocurre solo en vínculos de pareja. Ahora le tocó a la ex Gran Hermano, quien, tras separarse del cantante, se mostró vulnerable al quebrarse en vivo durante una conversación con Intrusos (América).
Entre lágrimas y visiblemente conmovida, se refirió a su experiencia: "Cosas del vínculo y pareja donde quizás yo estaba enfocada más en ayudarlo a él que en mí misma", dijo ante la consulta de la cronista de Intrusos (América TV). La periodista le comentó: "Estás emocionada", a lo que ella respondió: "No sé..", dejando que un silencio se apoderara de la entrevista por unos segundos.
Agregó sobre los motivos que la llevaron a poner fin a la relación: "Un poco de no cuidar, de cosas de la relación que uno permite, fue la mejor decisión que uno puede tomar. Faltó el respeto, después que cada uno saque las conclusiones, yo no me puedo hacer cargo de lo que piensen".
Lucila Villar, más conocida como La Tora, volvió a estar en el centro de la atención mediática por su sorpresiva separación y por un gesto que evidenció la ruptura con su expareja, Maximiliano Appap —popularmente llamado Maxi Kilates—, líder de la banda de cumbia 18 Kilates.
Tras apenas cuatro meses de relación, la ex Gran Hermano decidió eliminar de sus redes sociales todas las fotos en las que aparecía junto al cantante, apenas horas después de que se conociera la noticia de la ruptura. Lo que más llamó la atención es que, apenas dos días antes, ella había compartido un video íntimo con él acompañado de un mensaje lleno de amor: “Feliz cumple, te amo”, al que el músico respondió con un breve y contundente “te amo”.
Este marcado contraste entre la demostración pública de afecto y la posterior eliminación de todo rastro de la relación fue interpretado como una reacción de enojo hacia su ex.
El romance había comenzado con gran intensidad. Ella, que había revelado la verdad sobre su supuesto acomodo en Telefe, conoció a Maxi durante un stream de Gran Hermano y, según contó, fue un “flechazo inmediato”. Desde ese momento, comenzaron a mostrarse juntos en viajes, shows, entrevistas y en buena parte de sus rutinas diarias. Durante un viaje a Miami, La Tora incluso oficializó la relación en televisión: “Nos conocimos en un stream... ese mismo día, flechazo”, comentó mientras ambos compartían detalles de lo que parecía ser una pareja en pleno crecimiento.
En redes sociales, compartían mensajes llenos de ternura: “Lo que se pudo hacer en los momentos libres, con la mejor compañía” o “¿Tan linda vas a ser?... Te amooo”, acompañando fotos de paseos y escenas románticas. Sin embargo, la intensidad de los primeros meses no fue suficiente para sostener la relación.
La confirmación de la separación llegó a través de Pepe Ochoa en la cuenta oficial de LAM (América TV), quien informó: “Se separó La Tora de Gran Hermano, no va más, luego ampliaré, separados, terminó todo”. Según precisó, la decisión habría sido de Lucila, quien optó por priorizar su carrera ante los desajustes en los tiempos compartidos con su pareja.