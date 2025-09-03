La dura respuesta de Luciana Salazar a Martín Redrado con tremendas pruebas: "Miserable y cobarde"

"Si no tenés un juicio por cuota alimentaria, por qué te embargó un juzgado civil de familia. Sinvergüenza! Por qué los abogados tuyos de ese momento, ya cambiaste como cuatro, perdí la cuenta, pedían sustiur los embargos", continuó firme Luciana Salazar.

Y cerró: "Por último, la prueba que dieron el seguro de caución para no seguir siendo embargado en tus cuentas. Seguís mintiendo con algo tan delicado con lo que estás haciendo. Vulnerar desde hace casi 4 años los derechos de una menor. Porque te crees impune, sos un miserable y un cobarde en todos los sentidos".

luciana salazar respuesta martin redrado a nota primiciasya 2

La razón por la que Luciana Salazar rechazó conducir un programa político y su furia con Martín Redrado

Luciana Salazar contó por qué rechazó una interesenta propuesta que recibió para conducir un programa político en la televisión y fue dura con su ex pareja Martín Redrado por el conflicto judicial por su hija Matilda.

“Me convocaron para conducir un programa político en un canal de aire. En otro momento habría aceptado esta propuesta con entusiasmo, ya que quienes me conocen saben que la política es mi pasión”, comenzó explicando la modelo desde sus historias.

“Sin embargo, desde que inicié el proceso judicial por el incumplimiento de la cuota alimentaria he decidido no hablar públicamente sobre temas políticos. Esto no significa que haya dejado de discutirlos en privado con amigos y conocidos vinculados a este ámbito”, continuó Salazar.

Y explicó: “Mi decisión responde en gran parte a la profunda politización de la justicia en este país. Cualquier paso en falso podría entorpecer la lucha que llevo adelante para recuperar los derechos de mi hija Matilda. Como su madre y representante, esta causa no solo la enfrento por ella, sino que la he asumido como una batalla personal contra una justicia exasperantemente lenta y un sistema que, debido a las estrategias dilatorias, se está llevando puesta a una menor de edad frente a la recuperación de sus derechos”.

“El temor se intensifica al saber que, según uno de los periodistas más respetados de este país, hay un ministro de este gobierno que está operando a favor del señor Redrado. Quisiera saber por qué ningún periodista nombra a este ministro, ya que son muchos los que conocen esta información y que, de ser cierto, demostraría ser un mercenario carente de moral y ética”, apuntó la modelo.

“Siento una inmensa bronca e indignación por la injusticia que mi hija y yo venimos soportando desde hace casi cuatro años, en una situación tan inexplicable como violenta”, concluyó su descargo Luciana Salazar.

luciana salazar por que no acepto conducir un programa politico