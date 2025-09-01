A24.com

El desesperado llamado de la hija de Wanda Nara a Evangelina Anderson: "Pidiéndome por favor..."

Evangelina Anderson reveló detalles de la reciente situación que vivió con una de las pequeñas de Wanda Nara y Mauro Icardi. Enterate en esta nota.

1 sept 2025, 08:29
En medio de la polémica por su separación de Martín Demichelis, Evangelina Anderson se muestra enfocada en su vida personal. En ese sentido, tras conocerse el acercamiento que tuvo con Wanda Nara, la modelo reveló que, durante el viaje de la conductora de MasterChef, recibió un desesperado llamado de una de sus pequeñas.

Al instalarse en la Argentina junto a sus tres hijos –Bastián, Lola y Emma Demichelis–, la jurado de Los 8 escalones se mudó a uno de los departamentos del lujoso edificio Chateau Libertador, el mismo donde vive la expareja de Mauro Icardi con sus cinco pequeños.

Si bien en el pasado ambas mediáticas estuvieron enemistadas, el vínculo entre los chicos logró limar asperezas y acercarlas nuevamente.

Este fin de semana, Anderson sorprendió a sus seguidores de Instagram al revelar el contundente pedido que le hicieron una de sus hijas y una de las pequeñas de Wanda, mientras la figura de Telefe cumple compromisos laborales en México con Netflix.

“Pidiéndome por favor si se pueden quedar a dormir. Todo el día juntas”, escribió Evangelina junto a la captura de una videollamada con las niñas, en las que se las ve haciendo gestos de suplica, en sus historias de la red social. Luego, Wanda replicó la publicación y comentó: “Las amo tanto, inseparables”.

Eva Anderson y Wanda Nara

El motivo por el que Wanda Nara tuvo que cubrir la deuda con la prepaga que tenía Mauro Icardi

Wanda Nara suspendió el pago de la millonaria deuda que Mauro Icardi mantenía con la prepaga, luego de que Isabella no pudiera recibir la atención médica solicitada. Este conflicto, que se arrastra desde hace tiempo, se sumó a la larga lista de diferencias entre la pareja, que nunca logró resolverse de manera pacífica.

Laura Ubfal contó la semana pasada en el stream de Bondi Live que todo comenzó ayer por la noche, cuando Wanda solicitó un médico a domicilio para Isabella, su hija menor, y no fue atendida por falta de pago. Según explicó, la deuda correspondía a pagos que Mauro debía realizar con orden judicial: "El juez le ordenó que haga".

Debido a que los pagos no se realizaron en tiempo y forma, la deuda se fue acumulando y generó mayores complicaciones: "Hoy Wanda pagó toda la deuda con la prepaga, que eran más de 8 millones", detalló Ubfal. Además, la panelista de LAM (América TV) reveló un dato sorprendente: "Entre los pasajes a Turquía de la mamá de la China Suárez, los tres chicos y la niñera, Mauro gastó 31 meses de prepaga que no pagó".

La deuda de Icardi con sus hijas también incluye obligaciones alimentarias, por las cuales fue incorporado al Registro de Deudores Alimentarios y enfrenta una multa diaria de 3.500 dólares: "De alimentos debe 112 mil dólares, y por eso le embargaron la casa de los sueños".

Wanda Nara y Mauro Icardi

     

 

