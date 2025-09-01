El desesperado llamado de la hija de Wanda Nara a Evangelina Anderson: "Pidiéndome por favor..."

“Pidiéndome por favor si se pueden quedar a dormir. Todo el día juntas”, escribió Evangelina junto a la captura de una videollamada con las niñas, en las que se las ve haciendo gestos de suplica, en sus historias de la red social. Luego, Wanda replicó la publicación y comentó: “Las amo tanto, inseparables”.

El motivo por el que Wanda Nara tuvo que cubrir la deuda con la prepaga que tenía Mauro Icardi

Wanda Nara suspendió el pago de la millonaria deuda que Mauro Icardi mantenía con la prepaga, luego de que Isabella no pudiera recibir la atención médica solicitada. Este conflicto, que se arrastra desde hace tiempo, se sumó a la larga lista de diferencias entre la pareja, que nunca logró resolverse de manera pacífica.

Laura Ubfal contó la semana pasada en el stream de Bondi Live que todo comenzó ayer por la noche, cuando Wanda solicitó un médico a domicilio para Isabella, su hija menor, y no fue atendida por falta de pago. Según explicó, la deuda correspondía a pagos que Mauro debía realizar con orden judicial: "El juez le ordenó que haga".

Debido a que los pagos no se realizaron en tiempo y forma, la deuda se fue acumulando y generó mayores complicaciones: "Hoy Wanda pagó toda la deuda con la prepaga, que eran más de 8 millones", detalló Ubfal. Además, la panelista de LAM (América TV) reveló un dato sorprendente: "Entre los pasajes a Turquía de la mamá de la China Suárez, los tres chicos y la niñera, Mauro gastó 31 meses de prepaga que no pagó".

La deuda de Icardi con sus hijas también incluye obligaciones alimentarias, por las cuales fue incorporado al Registro de Deudores Alimentarios y enfrenta una multa diaria de 3.500 dólares: "De alimentos debe 112 mil dólares, y por eso le embargaron la casa de los sueños".