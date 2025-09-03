Laurita Fernández publicó una curiosa foto con Fede Bal en medio de los rumores de romance con Evelyn Botto

IG Laurita Fernández tapa clarín con Fede Bal

En aquella imagen se los puede ver emocionados al extremo, festejando la victoria que, sin duda, marcó un antes y un después en sus carreras artísticas.

Con una mezcla de orgullo y nostalgia, Laurita escribió sobre la imagen de la tapa del diario: "Cuando fuimos tapa de diario", arrobando al diario pero llamativamente no a Fede Bal. Esta actitud llamó poderosamente la atención entre sus seguidores, quienes se preguntaron si fue un tímido metamensaje destinado a acercarse nuevamente ahora que ambos están oficialmente sin pareja.

Vale recordar que el triunfo de Laurita y Fede no sólo les valió el título de campeones del Bailando, sino que hizo que el programa que conducía Marcelo Tinelli se convirtiese en un verdadero fenómeno televisivo: la gran final sobrepasó los 30 puntos de rating, lo que significó que más de un millón y medio de televidentes estuvieron pendientes de la consagración de la entonces parejita en el popular reality de baile.

Carmen Barbieri reaccionó a los rumores de romance entre Fede Bal y Evelyn Botto: “Me parece…”

Conocedora a la perfección de las reglas del medio, Carmen Barbieri no esquivó por estas horas las preguntas sobre uno de los temas del momento: el vínculo entre su hijo, Fede Bal, y la actriz Evelyn Botto.

En diálogo con LAM (América TV), la conductora dejó en claro que lo único que le importa es ver feliz a su hijo, sin importar con quién elija compartir su vida. “Lo amo, es lo más importante, el amor de mi vida. Si él está bien, yo estoy bien”, expresó, mientras mostraba orgullosa que tiene una foto de Fede como fondo de pantalla en su celular.

Sobre los rumores de romance con Botto, Carmen opinó: “Me gusta que él sea feliz. No sé si hay una relación, él me dice que no está de novio… o capaz que sí y no me quiere decir. Hace mucho tiempo que está solo, sería bárbaro”. Y agregó un elogio para la actriz: “Me cae muy bien, es divina y una gran artista”.

La charla inevitablemente derivó en una comparación con Sofía Aldrey, la expareja de Fede con quien Carmen mantiene un gran vínculo. Sin embargo, la capocómica evitó tomar partido: “La quiero un montón a Sofi, hizo muchísimo por él. Cuando atravesó la enfermedad, lo acompañó de manera increíble. Es una gran mujer. Quiero a los Aldrey y a toda su familia”.

Al tiempo que, sumamente astuta y políticamente correcta, Carmen Barbieri cerró con diplomacia: “Son las dos divinas”, sin inclinarse por nadie en especial.