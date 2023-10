El Pollo Cerviño declaró tras ser acusado de abuso sexual a su hijo: "Me siento tranquilo"

Luego de escuchar la palabra de Cerviño, el panelista Diego Esteves dio detalles de la declaración completa del acusado y reveló: "Primero estuvo 15 minutos con su abogado antes de empezar a hablar. Lo primero que dice el Pollo es 'soy inocente'. Que 'el hecho no ocurrió'. 'Jamás abusé de mi hijo en todo lo vivido con él. En el año 2020 teníamos avanzado con Cinthia García una separación que venía conversada por lo menos en los últimos seis o siete meses'".

También informó que "refiere a que hubo unas vacaciones en Costa del Este, que estaban con varios familiares y que la separación se negoció durante seis o siete meses y que había problemas de dinero en el medio, producto de los vaivenes económicos que tenía la carrera del Pollo Cerviño".

"Incluso Cerviño dijo que Cinthia García estaba acostumbrada a salir con personas de mucho dinero y que él no le podía darle la vida que ella le exigiría. Según él, la separación fue el 5 de abril de 2020", agregó Esteves.

El Pollo Cerviño rompió el silencio tras ser acusado de abusar de su hijo: "Mi vida está en..."

El locutor, Alejandro Pollo Cerviño, decidió hablar por primera vez frente a las cámaras de A la Tarde (América) luego de la grave denuncia que recibió por abuso sexual a su hijo cuando tenía 5 años.

“Hay una cautelar ahora, que impulsamos nosotros junto con la abogada del niño para que se detenga un poco esta exposición que se ha hecho, y yo estoy esperando mi día para declarar. Es una situación muy complicada pero se va a aclarar”, aseguró al comienzo de la nota.

Y continuó: “Tengo que seguir los pasos judiciales y después va a haber tiempo para hablar de todo lo qué pasó en los medios, mi prioridad hoy es mi hijo. Yo no me escapo, no me fugo, y estamos con toda la familia muy preocupados, peleando, luchando y tratando que se sepa la verdad”.

Frente a sus declaraciones, el periodista Matías Vázquez le preguntó por el testimonio del pequeño en la cámara Gesell y Cerviño aseguró que no podía hablar de ese tema. "Solo digo que el expediente es amplio", se limitó a contestar.

“Yo no necesito un derecho a réplica en tele porque mi vida está en la justicia primero. Yo se que construí mi vida en la tele pero no es mi obligación. Mi carrera tendrá que esperar, ojalá que cuando se compruebe y avance la situación uno pueda recuperar su vida. No es que no tenga vida pero estoy abocado a esto”, aclaró.

Finalmente, en lo que un cierre contundente, el locutor remarcó: “Siempre estoy en paz porque se muy bien lo que hice. Soy inocente".