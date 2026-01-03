El posteo a corazón abierto de Araceli González a Fabián Mazzei tras la polémica con Suar: "Aislarnos"

Araceli González abrió su corazón y le dedicó un sentido mensaje a Fabián Mazzei en el primer fin de semana del 2026 para expresar lo que siente por él tras la polémica que estalló hace unos días por aquella escandalosa separación de Adrián Suar.
La actriz Araceli González compartió una imagen del comienzo de año con su marido Fabián Mazzei con emotivas palabras en el primer fin de semana del 2026.
La actriz optó por un posteo cargado de sentimiento hacia su compañero de vida hace 19 años y compartió una imagen de lo que fue su festejo familiar para despedir el 2025 y remarcando lo feliz que viven el día a día de la relación tras la boda en 2013.
"Nuestro retrato de fin de año! Nosotros nos elegimos hace ya 19 años! Y solo siempre quisimos reír, amar y acompañar! Elegimos respetarnos y elegir caminos juntos donde nos lleve a lugares saludables!", comenzó su mensaje la actriz.
"El mejor de nuestros estados es cuando podemos aislarnos en nuestro mundo donde solo hay verdad y eso es nuestra razón de ser! Tenemos claro quiénes somos! Sabemos cómo somos y lo más importante de eso es que reina el amor!", continuó Araceli González.
"Después las luchas diarias, los desafíos profesionales o emprendimientos, los otros y el qué dirán! Pero dentro de casa la paz, la verdad, la sinceridad, y la comprensión! Sabe quién sos vos y defiende con los dientes! Tu dignidad no se toca! Se cultiva y cuida! Buen año bombonas!", finalizó con fuerza la actriz.
Fabián Mazzei se refirió en una extensa nota en LAM (América Tv) a la repercusión que tuvo el regreso televisivo de Araceli González con la entrevista con Mario Pergolini en Otro día Perdido (El Trece) y su llanto en la mesa de Mirtha Legrand al hablar de Adrián Suar.
"No sufro cuando Araceli da notas, pero no me gusta escuchar comentarios desubicados o que alguien diga alguna boludez. Ahí me enojo", explicó el actor marcando con firmeza su postura.
"Ella hizo un descargo para Laura Ubfal y otra persona, que le hablaban de soltar. Siempre dice eso, hace 25 años, entonces basta. Tenés que saber la interna, no me quiero meter ahí, pero en algún momento se sabrá", continuó.
Y en ese sentido planteó: "A veces veo que el bueno es el malo y el malo es el bueno. En su momento ella no habló y cuidó mucho la salud mental de su nene, pero él ahora está grande".
Fabián Mazzei insistió en su postura: "A veces los matrimonios se separan y ponen a los hijos en el medio y eso no le gusta a nadie. Entonces, Ara priorizó a su hijo. Ahora como Toto ya es grande, ella tiene derecho a decir lo que quiera".
El actor también habló sobre su distancia laboral de la productora Pol-Ka de Adrián Suar, luego de que Araceli González aseguró que fue su ex pareja quien se encargó de que ellos no vuelvan a trabajar en El Trece.
"En el único lugar que no trabajé fue en Pol-Ka, pero puede ser una decisión mía, nada más. La gente toma decisiones y son personales, que no tiene nada que ver con el trabajo", concluyó el actor en charla con Ángel de Brito y su equipo.