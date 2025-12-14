Araceli González rompió en llanto en el programa de Mirtha Legrand al hablar de Adrián Suar: "Es un..."

De todas maneras, Araceli dejó en claro que respeto al padre de su hijo y en especial a Toto siempre va a hablar bien de Suar: “Es un hombre muy talentoso, que apostó y cambió la televisión argentina. Muchas veces le digo a Toto que no tiene conciencia de lo que fue su papá”.

La actriz también recordó el impacto mediático de su relación de pareja con Suar: “Yo le dije a Toto ‘Cuando vos naciste parecía que nacía el príncipe Carlos”. “Esa es la parte linda de la historia, la que se vive en casa. La parte dolorosa es la que queda en la prensa, y con eso yo no puedo hacer nada”, añadió.

Adrián Suar contra Araceli González (1)

Por qué lloró Araceli González al hablar de Adrián Suar

En ese momento, Araceli González lloró al aire: “Yo solté, trabajé mucho soltar. Es un hombre que amé con toda mi alma y tuve que soltar”. Entre lágrimas, pidió disculpas y explicó el motivo de su emoción: “Me hace sufrir mucho ver sufrir a mi hijo. Muchas veces el rol de madre es proteger. Yo me dediqué a proteger a mis hijos y a defender lo que tenía que defender por detrás de cámara. Nunca me interesó hacer prensa con esto”.

También, reveló que ese fue uno de los motivos por los que se alejó de la televisión: “Muchas veces me alejé para construirme a mí misma, para dedicarme a Toto y a mi hija”.

Por último, Araceli habló de su presente amoroso y llevó tranquilidad: “Hoy estoy con un hombre hermoso, Fabián Mazzei, que ha sanado muchos dolores. Mis hijos lo aman y es mi presente”.