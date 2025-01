El posteo de La China Suárez que llamó la atención de todos por un particular detalle.

En la cuenta de Twitter de El ejército de LAM compartieron un video de la actriz en dicho acontecimiento. En la grabación se muestra feliz y enérgica, bailando y luciendo un vestido rojo.

En una mano, un trago, y, en la otra, su teléfono. En el dispositivo un detalle llamó la atención de todos en las redes. La China tiene en el fondo de pantalla una foto de Mauro Icardi.

Sin dudas, la actriz y el jugador están viviendo a pleno su historia de amor. Y este viaje evidencia que las cosa van sobre rieles entre ellos.

Los chats que exponen detalles picantes del romance fugaz entre La China Suárez y Franco Colapinto

En LAM (América TV) dieron a conocer detalles picantes de los encuentros sexuales de La China Suárez y Franco Colapinto cuando se conocieron en Madrid.

La información trascendió por un amigo del piloto de Fórmula 1, que sabía lo que ocurrió entre ellos en España. "Me pasaron chats de un grupo donde está uno de los mejores amigos de Franco", contó Pepe Ochoa.

El panelista reveló que fue la actriz quien avanzó a Franco: “La China le habla a Colapinto, de su cuenta secundaria, y le pone: ‘¿No me vas a empezar a chamullar?'. Franco, que es medio lerdo, arrugó”.

“Ella lo arranca a apurar, le da una fecha, y le pone: ‘Me saco pasaje, voy a Madrid’. ¿Por qué no la invitó él? Me puse a investigar y me contaron que Franco Colapinto, por más que sea una estrella, no tiene liquidez para pagar mucho”, agregó.

Sin vueltas, La China buscó un pasaje a Madrid, reservó un hotel y avanzó a paso firme: “Ella se sacó el pasaje y pagó una suite. En el momento que se van a encontrar, le dice ‘venite al hotel’, y le da la dirección. Hotel mega, tope de gama, en la suite Emperador. El chat dice: ‘El chabón llegó y ella lo estaba esperando directamente en bolas en la cama’”.

Durante el tiempo que coincidieron en Madrid, la actriz y el piloto se dejaron llevar por la pasión. "Estuvieron todo el finde. Ella tenía todo armado, el plan de los tres días, de donde iban a comer, y todo. La China pagaba todo. Lo manejó todos esos días. Le dijo que la habían llamado de todos lados, pero que ella iba a cuidar la relación“, concluyó Ochoa.