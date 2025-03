El posteo de Mauro Icardi para la China Suárez en medio del escándalo con Maxi López

Así las cosas, en medio de esta sorpresiva y no menos escandalosa situación, Mauro Icardi -segundo ex de Wanda y actual pareja de la China Suárez- no dudó en salir a bancar a su actual novia desde sus redes sociales con un romántico mensaje, demostrando así su confianza en ella y dejando en claro que la relación entre ellos no se vio afectada en lo más mínimo tras semejante rumor.

Mauro Icardi y China Suárez en Italia.jpg

“Un viaje fugaz, hermoso y especial. No por el destino, sino por la persona que tenía a mi lado. No voy a parar nunca de agradecerte por ser mi compañera en cada camino, en cada batalla”, expresó el delantero del Galatasaray junto a un puñado de fotos de su reciente viaje a Milán en su perfil de Instagram.

Al tiempo que completó: “Que la vida nos siga iluminando. Cuando uno hace las cosas con excelencia, recibe resultados que hablan por sí solos… doy fe”.

Vale recordar que Eugenia Suárez acompañó a Icardi a Milán, Italia, dado que el futbolista debía presentarse a una audiencia por el juicio de divorcio de Wanda Nara.

Mauro Icardi y China Suárez en avión.jpg

La China Suárez enfrentó de manera inesperada el rumor que la vincula a Maxi López

En las últimas horas apareció un dato que revolucionó el escándalo entre Wanda Nara, la China Suárez y Mauro Icardi y que involucra también a Maxi López, primer marido de la mediática, quienes se divorciaron en 2013.

El periodista Juan Etchegoyen mostró en el ciclo Desayuno Americano chats donde supuestamente Maxi confirmaba en charla con la modelo Luah Martínez un encuentro con Suárez.

Al enterarse de esta noticia, la actriz optó por reaccionar de manera inmediata a través de un comentario desde las redes sociales. La China Suárez comentó una publicación en Instagram de América Tv donde se hablaba de este tema y fue categórica en su respuesta.

Embed

“Jajajaja un límite. Uno”, expresó acompañado de varios emojis de risa como una usuaria más y enfrentando la versión que tanto ruido hizo este viernes.

Lejos de enfadarse, la actriz optó por tomarse con humor la explosiva versión que circuló hace unas horas de una supuesta historia antigua con Maxi, primer esposo de Wanda.

china suarez comentario rumores chats con maxi lopez.jpg

En la actualidad Suárez vive un gran presente con Mauro Icardi tras blanquear la relación en el verano y desde las redes se muestran muy enamorados. En tanto, Icardi se encuentra en un conflicto legal con su ex esposa Wanda por la tenencia de sus hijas.