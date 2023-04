El preocupante posteo de Virginia da Cunha, ex Bandana, llorando y hablando de adicciones

“Adicción al drama. El cuerpo es adicto al cortisol y la adrenalina que el cerebro segrega cuando se presenta una situación dramática. Es tan adicto a esa intensidad que en vez de ver las cosas como son, les antepone el sentido de la emoción. Asumir amenazas, peligros, conflictos, traición te aleja de tu propia realización”, escribió en un primer párrafo.

Virginia Da Cunha.jpg

Al tiempo que también aseguró: “Cuando estamos en el drama no logramos ver la información, nos domina la emoción... La emoción anula la capacidad de observación y de reales oportunidades. Debemos trabajar para salir de esta zona cómoda adictiva”, para luego preguntar a sus seguidores “¿Cuánto drama hay en tu entorno que no te permite manifestar lo que realmente deseás?”.

Fue allí cuando reflexionó que “Ser quien despliega el acto dramático, siendo negativo, agresivo, conflictivo o víctima, para llamar la atención o ser quien siempre está recibiendo drama de los demás creyendo poder salvarlos, son las dos puntas del mismo problema”.

Por último, Virginia da Cunha cerró su posteo de manera optimista pidiendo “¡Cortemos la novela, chicos, y aprendamos a tener buenos pensamientos que la vida es demasiado bella y se nos vuela!”. Por cierto, varios de sus seguidores asociaron el mensaje con el reciente episodio de su ex compañera de Bandana, Lourdes Fernández, quien denunció haber sido golpeada por su hermana.

virginia da cunha lourdes fernandez.jpg

Alarmante video de Lourdes de Bandana donde realiza una fuerte denuncia contra su hermana: "Volví al..."

La ex Bandana Lourdes Fernández, quien hace un tiempo ya había denunciado a su ex pareja por violencia de género, hace unas horas volvió a volcarse a sus redes sociales para denunciar nuevamente ser víctima de violencia, pero esta vez por parte de su hermana.

Lourdes de Bandana.jpg

"Volví al maltrato, nada es casualidad", escribió la cantante desde sus Instagram Stories etiquetando a su hermana Anita Fernández. Pero claro que ese mensaje no fue lo único.

Lowrdez maltrato IG.jpeg

A través de un video, Lourdes también dio la cara y entre un llanto contenido y una visible angustia mostró una de sus manos lastimadas.

"Esto es lo que me hace mi gente. Porque soy alcohólica y soy sufriente... y me están cuidando. Y cuando me están cuidando, aparentemente hay que hacer un favor. Mi mano...", lanzó ya sin aguantar romper en llanto y sin entrar en detalles sobre lo sucedido.