El preocupante video de Coti Romero sobre su estado de su salud: "No tengo fuerza para respirar"

“Estoy muy inflamada, no tengo energía ni para respirar y me duele mucho todo el cuerpo. Me habían puesto suero hace unos días, se filtró y mis brazos no los puedo mover mucho. Me van a inyectar algo nuevamente y creo que realmente estoy destruida”, siguió Coti.

Coti Romero

En el mismo video, la influencer sorprendió al hacer una reflexión sobre su salud mental y confesó: "Así y todo siento que el dolor de mi corazón roto duele más. No puedo creer que hace no mucho yo estaba en esta situación así, llorando con el corazón roto y no había cura, no había inyecciones, no había doctores".

"Realmente hoy me emociono de lo bien que estoy, a pesar de estar enferma físicamente", reconoció y expresó: "No puedo creer que Dios, el tiempo, los psicólogos, y mis amigos me hayan ayudado tanto. Mi familia también siempre estuvo ahí, ellos se merecen el primer premio".

"No puedo contarles lo feliz que me hace poder decir esto por fin. Así que si pueden, amigas, está bueno compartir los procesos porque pueden servirle a alguien. Bueno, este fue mi proceso, me llevo un tiempito, unos meses, bastantes, pero re bien, creo que fui muy obediente con el psicólogo", finalizó.

El inesperado pedido de Coti Romero tras realizarse un retoque en el rostro: "Un poco inflamadita"

En su canal de difusión de Instagram, la correntina Coti Romero contó que se hizo un retoque estético. La ex figura del Bailando 2023 se colocó ácido hialurónico en el rostro para verse renovada.

La ex participantes de Gran Hermano le pidió disculpas a sus fans ya que muchas le dijeron que no se haga más intervenciones en la cara. "Holi. Bueno, primero no se enojen conmigo... jaja... Quería contarles que me puse un poquito de ácido hialurónico (nada comparado con la otra vez) y me van a ver un poco inflamadita por una semana maso, pero nada, eso, no se enojen conmigo. Les prometo que mínimo", sostuvo.

Coti indicó que se tentó cuando fue a un especialista por un tratamiento para la piel. "Por que me estoy por hacer un tratamiento para la piel y aproveché, prometo que no hay más. Las amo, solo que soy Coty y mi segundo nombre es ‘Terca’", añadió.

De los ex jugadores de su edición de Gran Hermano, la correntina es -sin dudas- una de las que ha logrado instalarse en los medios. La rompió en el Bailando 2023, en el streaming del programa de Marcelo Tinelli y como angelita en LAM. ¿Qué sorpresas se vienen en la carrera de Coti?